Treni in ritardo, Regione (Terzi) e Codici contro Trenord

E’ stata una settimana da incubo per i pendolari quella appena terminata. Treni in ritardo, viaggi annullati, treni soppressi e mancanza di informazioni certe hanno reso il viaggio casa-lavoro una vera e propria tragedia per tanti viaggiatori delle linee lombarde e in particolare per quelli delle tratte della provincia di Monza, del lecchese e del bergamasco. Problemi (clicca qui) che sembrano proseguire anche in questi giorni. Lunedì 11 novembre, in particolare, un guasto sulla linea tra Monza e Lissone ha causato lunghi ritardi e treni cancellati per problemi tecnici ma soprattutto ha lasciato i viaggiatori di quella tratta nella totale incertezza e senza alcuna informazione su come poter proseguire il viaggio verso la stazione di destinazione.

“Il treno 25064 che ieri (lunedì 11 novembre ndr) si è guastato tra Monza e Lissone era un convoglio di 36 anni appartenente alla flotta conferita da Trenitalia, per il quale, come se non bastasse, viene corrisposto un canone di affitto – ha precisato l’assessore regionale ai Trasporti Claudia Maria Terzi –. Il Governo si dia una mossa e si decida a investire in Lombardia: siamo la discarica dei treni vecchi di Trenitalia e dobbiamo fornire un servizio su una rete di Rfi totalmente inadeguata, che non viene potenziata e nemmeno manutenuta. Regione ha messo in campo 1,6 miliardi di euro per comprare 176 treni che andranno progressivamente a svecchiare la flotta di Trenitalia. Abbiamo investito e continueremo a farlo. Il Governo faccia altrettanto”.

Una situazione difficile che ha fatto alzare la voce sia a Regione Lombardia sia all’associazione dei consumatori Codici.