Seveso: chiama il 112 per una violenta lite in famiglia e aggredisce anche i Carabinieri

E’ finito in manette per resistenza a pubblico ufficiale, un operaio 49enne pregiudicato, residente a Seveso: a chiamare il 112 era stato lui stesso, per via di una violenta lite scoppiata in famiglia. I militari della Stazione dei Carabinieri di Giussano, intervenuti al n.14 di via Vittorio Veneto, hanno trovato l’uomo in evidente stato di ubriachezza.

Il 49enne era nel bel mezzo di un acceso litigio con il suocero 56enne e la compagna 32enne: quando sono sopraggiunti i Carabinieri l’uomo ha aggredito anche loro. Coinvolti nella colluttazione anche i militari di Cesano Maderno, intervenuti in supporto ai colleghi.

Dopo aver opposto resistenza, l’uomo è stato arrestato e portato in caserma a Seregno. Il 49enne verrà sottoposto al rito direttissimo, fissato per la giornata di oggi, lunedì 4 novembre.

Foto di repertorio MBNews

