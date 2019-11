Block Friday, Vimercate ancora tra i paladini del pianeta

Vimercate ancora tra i paladini della salute del nostro pianeta, anche in occasione del quarto sciopero globale del clima.

E la Lombardia in generale, con i suoi movimenti locali, nati sulla scia del fenomeno mondiale Greta Thunberg, ha già detto la sua in preparazione al grande evento di sensibilizzazione verso la salvaguardia del futuro del nostro pianeta, a due mesi di distanza dall’ultimo sciopero “green”.

C’è tanta attesa infatti per il prossimo Block Friday, che cadrà venerdì 29 novembre e vedrà i movimenti del Fridays For Future del territorio manifestare a Sannazzaro, in provincia di Pavia, dove è presente una raffineria.

Nel frattempo però, venerdì 22, ben 18 delegazioni territoriali lombarde del Fridays For Future si sono già mobilitate, con un “pre evento” d’eccezione a Milano, davanti al Palazzo della Regione, per chiedere “in coro” la dichiarazione di Emergenza Climatica a livello regionale.

Proposta già protocollata nelle scorse settimane dal gruppo FFF Lombardia. Tra l’altro questa volta le manifestazioni in programma in tutto il mondo hanno un filo conduttore specifico rispetto agli eventi precedenti, concentrandosi in particolare sugli effetti delle attività inquinanti. Uno sciopero che in Italia arriva proprio a seguito di settimane di criticità ambientali e dissesti idrogeologici, prodotto dei cambiamenti climatici. E anche il movimento FFF Vimercate non ha voluto mancare all’appuntamento tanto sentito.

Il movimento FFF di Vimercate tornerà a manifestare quindi venerdì 29, nell’ambito dell’iniziativa a livello regionale che sarà organizzata nel pomeriggio a Sannazzaro. Ma già dalla mattinata il movimento sarà in campo a battersi per il “benessere climatico” del nostro pianeta.

E lo farà organizzando, come già avvenuto negli scioperi globali passati, un corteo che si snoderà per le vie di Vimercate, dal polo scolastico dell’Omnicomprensivo a piazza Marconi. Quindi riunendosi al Quartiere Torri Bianche. Numerose iniziative all’insegna dei valori della sostenibilità del pianeta.

