PMI Digital LAB, domani l’appuntamento con il marketing

“Marketing Digitale. Esempi e Consigli pratici. Strumenti, tecniche e strategie per raggiungere i tuoi obiettivi.” Questo il titolo dell’incontro di domani, 6 novembre, all’Agriturismo La Camilla di Concorezzo.

>> PER ISCRIVERSI CLICCA QUA (incontro gratuito)

L’evento si propone di individuare i problemi ricorrenti e le relative soluzioni finalizzate a sviluppare il potenziale delle aziende tramite strumenti e strategie digitali evoluti.

Dal lead come valore aziendale al know-how necessario per rendere social le notizie della tua impresa, senza contare diversi casi studio reali che potranno servire come ispirazione anche per il tuo business.

“L’idea non è di fare una lezione teorica, ma di dare delle indicazioni pratiche per le aziende al fine di evolvere nel campo digitale – spiega Matteo Speziali, direttore di MBNews e relatore dell’evento – Se ciò non fosse sufficiente per partecipare, dato che ad oggi sono registrate più di 100 aziende, la seconda parte sarà un momento di networking. Un’opportunità che suggerisco a tutti di non perdere”.

Confermata la presenza anche del numero due di regione Lombardia, l’assessore alla Ricerca e Innovazione, Fabrizio Sala (proprio questa settimana consegnerà ad un ricercatore il premio di 1 milione di euro alla Scala di Milano).

Dopo l’intervento del direttore di MBNews, che tratterà il tema dei social declinato per le aziende, sarà la volta di Massimo Pennati, Inbound Sales Man (Naxa), che tratterà il tema “Il Lead come valore aziendale”, seguirà Giorgio Pinto, Inbound Sales Man (Naxa), che si concentrerà sul “Marketing Funnel: il modo più veloce per moltiplicare i tuoi clienti”, e quindi sarà la volta di Chiara Cazzaniga, Senior Client Account Manager (Publitrust srl), che concluderà la serata gestendo la tavola rotonda a cui sono stati invitati degli imprenditori, per raccontare il loro rapporto con i social e il marketing digitale.

L’evento si concluderà con un’aperitivo durante il quale gli intervenuti potranno scambiare quattro chiacchiere dal sapore digital e scambiarsi bigliettini da visita per tessere future relazioni.

Per tutti gli intervenuti un gradito omaggio.

