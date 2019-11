Dal “canile degli orrori” in Brianza: Perla trova rifugio a Monza

Ha raggiunto la provincia di Monza e Brianza Perla, il primo cane proveniente dal canile Metauria di Gioia Tauro (Reggio Calabria), definito dalla stampa “degli orrori” per le cattive condizioni in cui erano costretti a vivere i quattrozampe. Cani spesso malati e denutriti, relegati in piccole celle sporche, immersi nelle loro deiezioni.

Dopo il sequestro della struttura, grazie anche all’intervento di Cristina Valeri, vice coordinatrice regionale del Movimento Animalista Calabria, si è potuta attivare una rete di solidarietà che ha coinvolto anche diverse sezioni della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, per trovare stalli e successive adozioni per degli animali che, in caso contrario, sarebbero finiti in altri canili calabresi, purtroppo non sempre adeguati alle loro esigenze.

Grazie alla staffetta autorizzata organizzata dalla LEIDAA di Roma, Perla ha raggiunto con serenità i volontari della sezione di Monza Brianza (ad accoglierla per primo è stato Dario Viganò) che – con il particolare impegno della presidente Barbara Zizza e della vice Chiara Nogarotto – hanno trovato stalli presso rifugi sicuri.

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter