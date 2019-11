Agonistica IN SPORT RANE ROSSE: vittoria del Trofeo Nico Sapio e record italiano

La Stagione Sportiva 2019-2020 di IN SPORT – Società Sportiva Dilettantistica riconosciuta CONI(www.insportsrl.it) con esperienza ultra-trentennale nel settore e più di 20 centri in 3 Regioni (Lombardia, Piemonte e Veneto), realtà riconosciuta ed affermata a livello nazionale nella gestione di impianti natatori e polifunzionali – riparte subito forte con la propria Sezione Agonistica IN SPORT RANE ROSSE che si aggiudica il “46° Trofeo Nico Sapio”.

Nel weekend 8-9-10 Novembre u.s., presso la piscina coperta del complesso sportivo “Sciorba” di Genova, IN SPORT RANE ROSSE ha vinto la classifica generale del classico meeting internazionale con 209 punti davanti al Gruppo Sportivo Fiamme Oro (184) ed Circolo Canottieri Aniene (157,5).

Sugli scudi Francesca Fangio che vince i 200 rana in 2’20”56 stabilendo il nuovo record italiano assoluto e guadagnando il pass per gli Europei di Glasgow. La campionessa lombarda, guidata da Renzo Bonora, si aggiudica la gara davanti alla compagna Natalia Foffi che, in 2’23″64, stacca il proprio personale. Nel suo weekend genovese anche una medaglia di bronzo nei 100 rana.

Altre vittorie arrivano da Federico Bocchia nei 50 stile (personale in 21″22) e Anna Pirovano, sorprendente nei 200 farfalla vinti in 2’06″20 (quinto tempo di sempre) e determinata nei 200 misti conquistati in 2’09″37 a pochi decimi dal tempo per la qualificazione agli Europei.

Citazione dovuta anche per: Matteo Milli argento nei 50 e bronzo nei 100 dorso, Helena Biasibetti seconda nei 50 e nei 100 farfalla (con primato personale), Simone Geni argento nei 100 farfalla e nei 100 misti, Sara Morotti terza nei 50 rana grazie alla sua tipica “super-partenza”.

Giorgia Romei con 1’58″26 e Sara Ongaro con 1’58″29 raggiungono il secondo e terzo gradino del podio dei 200 stile con ottime gare in progressione, così come i fratelli Matteazzi nei 200 misti.

Doppietta di medaglie anche per il giovane Edoardo Bressan, bronzo nei 100 rana (con primato personale) e argento nei 200 misti, seguito a ruota da Simone Gazzotti che sfiora il successo nei 100 stile Junior con il primato personale di 50″63. Exploit, infine, per Gloria Moruzzi (Esordienti A) che vince nei 100 dorso con il tempo 1’08’’20 fissando il nuovo record della manifestazione.

Molte le finali conquistate dai portacolori IN SPORT RANE ROSSE, tra cui si segnalano Riccardo Cervi, Ludovica Patetta, Giada Bolognese, Alessandro Pinzuti e Davide Marchese.

Grande soddisfazione per la Dirigenza e lo Staff Tecnico, con quest’ultimo già proiettato alla preparazione dei prossimi appuntamenti stagionali.

