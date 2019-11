Monza, Gran Premio Formula 1: dal 2025? Potrebbe essere a Mugello

“Ci sono buone probabilità che dal 2025 il Gran premio d’Italia di Formula 1 si possa svolgere al Mugello” a dichiararlo il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Eugenio Giani nel corso della presentazione di un rapporto sull’impatto economico e turistico che il Barberino Designer Outlet ha sul territorio del Mugello e della Toscana.

“La Ferrari, proprietaria del circuito dovrà fare molti investimenti se vorrà avere la Formula 1 sulla sua pista, ma è anche vero che ancora non sappiamo se Monza sarà in grado di riqualificare il suo autodromo in questi cinque anni per adeguarlo alle esigenze del quinquennio successivo. Per questo vedo nel Mugello una candidatura forte e un’alternativa valida agli attuali organizzatori del Gp d’Italia” ha sottolineato Giani.

In seguito allanuova convenzione, che trasferisce la gestione dell’impianto da Sias (Società incremento automobilismo e sport) ad Aci (Automobile Club d’Italia) fino al 31 dicembre 2028, il sindaco di Monza, Dario Allevi, annunciava scelte che potrebbero avere effetti nei prossimi anni, se non decenni. Andando, quindi, ben oltre il 2020.

Dopo la firma del nuovo contratto con Liberty Media, che garantirà di avere la Formula 1 a Monza almeno fino al 2024, ora si attende di capire quale sarà il futuro del Gran Premio e dell’Autodromo.

