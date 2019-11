Monza, un nuovo robot distribuirà medicinali alla Farmacia Farmacom di via Rota

E’ il primo robot in Lombardia di questa portata. Quello installato e inaugurato in questi giorni nella farmacia comunale di via Rota è un macchinario enorme. E’ lungo 11 metri, alto 4 e le sue due braccia che consegnano ai farmacisti le medicine si spostano a una velocità di 240 km all’ora. Una vera e propria innovazione che i clienti riescono a vedere dai vetri dietro al bancone.

“Con questo sistema di automazione – ha spiegato il presidente di Farmacom Vito Potenza- accorciamo i tempi di distribuzione dei farmaci agli utenti e abbiamo sotto controllo le scadenze e il magazzino in modo preciso e puntuale. Non solo, i farmaci vengono organizzati nei vari scaffali dietro al bancone seguendo un preciso algoritmo che valuta la frequenza della richiesta dei vari medicinali e li organizza a livello logistico così da ottimizzare ancora meglio le tempistiche di distribuzione”.

Il robot potrebbe rappresentare il primo passo verso un ulteriore sviluppo della tecnologia di Farmacom che recentemente ha comunicato diverse novità che interesseranno tutte le farmacie monzesi (clicca qui).

“Stiamo valutando la possibilità di prevedere una distribuzione completamente automatica dei farmaci al pubblico – ha anticipato Potenza-. Tramite l’app le persone possono infatti già vedere in quale farmacia comunale di Monza sono presenti le medicine di cui hanno bisogno. Potremmo pensare di permettere una prenotazione dei farmaci tramite l’app e la successiva consegna in un distributore automatico. E’ ancora tutto in fase di studio e di valutazione. Si tratta di un’innovazione che, anche nelle province vicine a noi, ancora non esiste”.

Soddisfazione e orgoglio è stato espresso dal sindaco Dario Allevi che, insieme a gran parte della Giunta, era presente all’inaugurazione. “Farmacom è un gioiello prezioso per Monza – ha commentato il primo cittadino- e un modello preso come esempio a livello nazionale”.

