Monza: tra musica e solidarietà successo per il Concerto della Fanfara dei Carabinieri

Musica, emozioni e solidarietà. Un concerto dal sapore coinvolgente e dagli intenti benefici quello della Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia”, ospitato martedì 26 novembre, presso il teatro Manzoni di Monza. Una sala gremita e tanti ospiti illustri hanno reso la serata un vero successo.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Nazionale Carabinieri Coordinamento Provinciale di Monza e Brianza, ha avuto due obiettivi: tenere viva la memoria di Cesare Cadeo e sostenere una delle più importanti associazioni del territorio brianzolo, che da 40 anni si impegna nella lotta contro la leucemia infantile.

“Questa serata rappresenta una grande occasione per la nostra Associazione – testimonia Vito Potenza, presidente dell’Anc monzese, – ma i punti fondamentali sono due: il primo è quello di dare sostegno al Comitato Maria Letizia Verga, il secondo è quello di ricordare un caro amico, Cesare Cadeo, professionista di enorme fascino che è sempre stato accanto a noi e al Comitato”.

“I nostri sogni – testimonia Giovanni Verga, presidente del Comitato Maria Letizia Verga – sono i nostri bambini e ogni giorno cerchiamo di raggiungerli facendo di tutto per guarirli”. Nasce quindi il progetto “Passaporto dei guariti”, uno modo per garantire a chi si è ammalato di cancro durante l’infanzia e l’adolescenza di portare avanti, una volta messa alle spalle la malattia, una vita che sia sempre meno condizionata dalla stessa. (Per sostenere il Comitato clicca qui)

Il pubblico in sala era quello delle grandi occasioni. Merito anche dell’ANC che ha preso a carico ogni onere dell’organizzazione dell’evento, regalando così uno spettacolo gratuito alla comunità.

Tra le file della platea tante le autorità civili e militari tra cui il vice di Regione Lombardia Fabrizio Sala, il presidente della provincia Monza Brianza Luca Santambrogio, il prefetto di Monza Patrizia Palmisani assieme al questore Davide Michele Sinigaglia, il tenente colonnello Simone Pacioni, neo comandante dei carabinieri, e il padrone di casa: il sindaco Dario Allevi che ha partecipato assieme alla giunta.

IL CONCERTO

Quando il sipario del teatro Manzoni si è aperto, a condurre lo spettacolo sono stati un esilarante Gabriele Cirilli e una bellissima Patrizia Caregnato. Ha diretto l’orchestra un impeccabile Andrea Bagnolo, maresciallo capo dell’Arma.

Ospiti d’onore come come Luisa Corna, Mario Lavezzi ed Enrico Giaretta hanno contributo a rendere la serata uno spettacolo travolgente in tutti i sensi. In scena è andata l’emozione, la musica e la sua storia, ma anche la volontà di aiutare.

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter