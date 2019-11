CAAF Cgil: anche a Monza lo sportello per gli abbonamenti agevolati ATM

A seguito della nuova tariffazione ATM in vigore dal 15 luglio che prevede, tra le altre opzioni, la possibilità per tutti i cittadini con un ISEE inferiore a 6.000 euro di richiedere un abbonamento annuale al costo di 50 euro per la cerchia urbana (69 euro per l’extra urbano), a fronte di una tariffa piena che in precedenza era pari a 330 euro, il CAAF Cgil Lombardia e il Centro Servizi Fiscali della Cgil di Milano, in raccordo con la FILT-Cgil Milano, mettono a disposizione tutti i loro sportelli per permettere ai cittadini che ne hanno diritto di sottoscrivere questa forma di abbonamenti riservati.

Nello stesso sportello sarà possibile effettuare la certificazione ISEE. Agli sportelli di CAAF Cgil Lombardia, il servizio verrà erogato da lunedì 11 novembre.

Lo sportello è stato attivato anche a Monza, nella sede della Camera del Lavoro, in via Premuda 17, da lunedì a giovedì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14 alle 18 e il venerdì dalle 8:30 alle 14:30.

Il servizio è erogato su appuntamento, telefonando al numero verde: 800.990.730.

Esiste anche un’altra modalità, ancora più comoda, per fissare un appuntamento: è sufficiente, infatti, accedere al sito www.assistenzafiscale.info.

“Questa innovazione, dal grande carattere di attenzione sociale e inclusività, permetterà di eliminare il disagio di lunghe file presso gli ATM Point di Milano. Con questo servizio la Cgil va ancora una volta incontro ai bisogni e alle esigenze di cittadini e lavoratori, e in particolare a quelle fasce più deboli e bisognose di attenzione” fanno sapere i responsabili del servizio.

Foto apertura archivio MBNews

