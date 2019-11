Bellusco, la giunta mette mano alla viabilità di via Veneto/Marche

La sicurezza di pedoni e ciclisti e il miglioramento della circolazione stradale. Sono queste le ragioni alla base dell’intervento viabilistico che l’amministrazione Colombo ha definito nelle scorse settimane, complice la disponibilità di un fondo ministeriale da 70mila euro da investire in tempi brevi.

Due quindi le problematiche connesse all’attuale curva tra via Veneto e via Marche, ravvisate da tempo anche dagli stessi residenti e legate alla sicurezza.

Il cantiere prevede quindi la creazione di una rotatoria berlinese in luogo dell’attuale incrocio tra via Brianza e la curva di via Marche/Veneto, considerato un punto critico e pericoloso per via della percorrenza dei mezzi spesso ad alta velocità, e la contestuale realizzazione di quattro attraversamenti pedonali sicuri e del marciapiede sul lato nord-ovest.

L’altra parte dell’intervento comprende la riqualificazione della sede stradale di via Brianza, in modo da renderla più sicura della strada che attualmente corre tra i parcheggi, a nord del vicino supermercato.

Per quanto riguarda la spesa prevista, la cifra è di 84mila euro, di cui, come detto, 70mila coperti dal finanziamento ministeriale.

