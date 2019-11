Antibullismo Kickboxing Kids: a Monza parte il corso per ragazzi e bambini

Lo sport per contrastare il bullismo. Si chiama Antibullismo Kickboxing Kids, ed è la nuova iniziativa lanciata dello Sport Village Monza, rivolta ai bambini e ragazzi monzesi e non solo. Un corso che abbraccia a 360 gradi tutti gli aspetti sensibili dello sport in età evolutiva.

La kickboxing come gioco/sport , come mezzo antibullismo, come ginnastica propedeutica e complementare. A parlarcene è Roberto Pizzagalli, 40enne monzese, istruttore e cintura nera 2 grado Kickboxing.

“Si tratta di un corso mirato e studiato per uno sviluppo psicofisico sano di ragazzi e bambini. Il rispetto delle regole, dei compagni, la socializzazione, la disciplina sono gli aspetti principali. Adatto a tutti, dal ragazzo timido a quello troppo attivo, le lezioni hanno lo scopo di rafforzare l’autostima e far prendere consapevolezza delle proprie capacità, elementi fondamentali per equilibrare sia il bullo che il bullizzato”.

Sport e consapevolezza: un binomio vincente: “Nonostante sia nato da pochi mesi abbiamo già un buon riscontro, segnale che il fenomeno bullismo è sentito e vissuto nel contesto sociale minorile monzese. – ci racconta Roberto – Noi come associazione sportiva facciamo la nostra parte, consapevoli che insieme a famiglia e scuola costituiamo il cosiddetto “villaggio educativo dell’età evolutiva“. Una bella responsabilità ma anche una grande passione che ci permette di lavorare col sorriso”.

Roberto Pizzagalli, diplomato come istruttore kick boxing Fikbms (dsa CONI) equivalente al 3 livello CONI snaq, ed Esag (Educatore Sportivo di Attività Giovanile) Fikbms CONI, vanta una blasonata carriera agonistica. Oltre ad essere stato insignito della Medaglia di bronzo al valor atletico da parte del CONI, è referente regionale Lombardia settore Full contact, e DT Team Lombardia settore ring Juniores.

Una passione nata quando era solo un ragazzino: “A 10 anni ho iniziato la pratica della Kickboxing

vincendo vari titoli regionali”. Pizzagalli, infatti, conta il titolo di Vicecampione del mondo Juniores kickboxing 1997 a Mosca (Russia), 2001 primo titolo italiano Senior.

Atleta della nazionale italiana di Full contact dal 2004 al 2013, nel 2006 ha partecipato in rappresentanza dell’Italia ai World Combat Games (rassegna mondiale degli sport non olimpici) a Kiev (Ucraina). Pluricampione italiano Full contact, ha disputato 15 match di pugilato.

Roberto è inoltre vincitore dell’Austrian Classics 2010 a Innsbruck, e 3 volte medaglia di bronzo ai campionati Europei e Mondiali in Grecia 2010 Romania 2012 e Turchia 2013. Nel suo curriculum anche vari incontri da Pro in Italia e all’estero tra cui la disputa di due titoli mondiali Wako-pro in Germania e Francia.

