Progetto “A scuola di sport”. Assessore Cambiaghi: “La Brianza record di presenze”

‘A scuola di sport – Lombardia in gioco’, è un progetto dedicato alla promozione e implementazione dell’attività motoria e dei corretti stili di vita nelle scuole primarie lombarde. Un ‘piano’ che prenderà il via il prossimo 18 novembre e che vede coinvolti, oltre all’Assessorato regionale allo Sport e Giovani, anche l’Ufficio scolastico lombardo, Coni Lombardia, Cip (Comitato italiano Paralimpico) Lombardia e Anci.

EDIZIONE DA RECORD PER LA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA – “Per l’anno scolastico in corso – ha dichiarato l’assessore regionale allo Sport e Giovani, Martina Cambiaghi – c’è stata un’adesione da record per le scuole della provincia di Monza e Brianza. In particolare, importanti realtà scolastiche come Monza (che vede la partecipazione di tutti e nove gli istituti comprensivi cittadini) e Seregno (con gli istituti comprensivi Moro, Stoppani e Rodari) hanno fatto l’en plein. Si tratta quindi di un importante riscontro territoriale che viene valorizzato con la firma nella sede provinciale del Coni”.

I NUMERI DELL’EDIZIONE 2019-20 – Per l’anno scolastico in corso a livello regionale sono 247 gli istituti scolastici ammessi e finanziati per un totale di 5.740 classi e oltre 117.000 alunni. Dal punto di vista economico si traduce in un intervento con gli esperti dal valore di 1 milione 700 mila euro, di cui 1 milione di euro di cofinanziamento regionale e di 700 mila euro di cofinanziamento territoriale.

IN CLASSE ESPERTI LAUREATI IN SCENZE MOTORIE – Il progetto, che intende valorizzare l’attività motoria nelle scuole primarie statali della Lombardia sia come attività fisica, sia come stile di vita, prevede, a partire dal prossimo 18 novembre, l’affiancamento all’insegnante della scuola primaria di esperti laureati in scienze motorie o diplomati Isef per 1 ora la settimana, e un totale di 20 ore annuali in ogni classe. La seconda ora settimanale di educazione fisica sarà svolta dall’insegnante di classe. Previsto, inoltre, un tutor supervisore per ogni provincia, allo scopo di facilitare il coordinamento fra il Coni, gli esperti e le scuole, e favorire il buon funzionamento dell’iniziativa. Gli esperti che entreranno in classe hanno il compito di insegnare agli allievi abilita’ motorie che concorrono alla loro crescita considerata non solo sotto il profilo fisico, ma anche cognitivo, affettivo e sociale. Particolare attenzione verra’ data al coinvolgimento degli alunni con disabilita’ e agli alunni che presentano difficolta’ di inserimento nel gruppo classe.

UN PROGETTO ARRIVATO ALLA SESTA EDIZIONE – “In Italia – ha ricordato l’assessore Martina Cambiaghi – sono solo due le ore settimanali dedicate all’educazione motoria nelle scuole primarie. Vogliamo partire da qui, dal potenziamento di questa materia importante soprattutto nei suoi aspetti morali ed educativi, per scoprire le proprie capacita’ e orientarsi nelle diverse discipline sportive, da coltivare anche fuori dalla scuola”.

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA – Sono 26 gli istituti comprensivi finanziati, 458 le classi coinvolte, per un progetto finanziato da Regione Lombardia per 75.000 euro, per un totale di 137.400 euro.

Questi i 26 istituti comprensivi coinvolti:

– Anna Frank Monza

– Bellusco e Mezzago Bellusco

– Gianni Rodari Seregno

– Aldo Moro Seregno

– Albiate e Triuggio; Triuggio

– Sant’Andrea Biassono

– Salvo D’acquisto Monza

– San Fruttuoso Monza

– Don Lorenzo Milani Monza

– Via Raiberti Monza

– Via Correggio Monza

– Via Foscolo Monza

– Teresa Confalonieri Monza

– Alessandro Volta Lazzate

– Koine’ Monza

– Bagatti Valsecchi Varedo

– Armando Diaz Meda

– Gian Domenico Romagnosi Carate Brianza

– Enrico Toti Lentate sul Seveso

– Edmondo De Amicis Lissone

– Istituto Comprensivo di Cogliate

– Guglielmo Marconi Concorezzo

– Aldo Moro e Martiri di via Fani Varedo

– Antonio Stoppani Seregno

– Alessandro Manzoni Ornago e Burago

– Fratelli Cervi Limbiate

