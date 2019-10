Vimercate, da Regione un finanziamento di 60mila euro per la sicurezza stradale

Degli 8 milioni destinati da Regione Lombardia nel triennio 2019 –2021 ai Comuni e alle Province per la riduzione dell’incidentalità stradale, Vimercate ha ottenuto un cofinanziamento di 60 mila euro per la realizzazione di tre nuovi incroci pedonali rialzati nelle vie Motta, Pellizzari e Cremagnani.

Le tre vie, già interessate da interventi per moderare la velocità dei veicoli che le percorrono, necessitano di ulteriori interventi.

Nella via Motta, il progetto prevede il rialzamento dell’attuale attraversamento pedonale con l’intersezione di via Fiume in modo tale da rendere più visibile e quindi più sicuro il passaggio pedonale verso l’unico marciapiede presente nel tratto compreso tra via Fiume e via Dalmazia. In Via Pellizzari, verrà creato un incrocio rialzato con attraversamenti pedonali nella intersezione con via XXV Aprile che andranno ad affiancarsi all’ attraversamento pedonale rialzato tra via Rota e via Porta. Infine, in Via Cremagnani sarà migliorato l’attuale incrocio rialzato con via Galilei con un ampliamento della piattaforma che andrà ad inglobare l’intero incrocio compreso il primo tratto di via Galilei sino all’ingresso del parcheggio pubblico.

La realizzazione dei manufatti comprende la posa di cartelli di attraversamento pedonale con segnale luminoso ad intermittenza, adeguata segnaletica orizzontale, rifacimento delle caditoie per la raccolta di acque meteoriche e la pulizia e messa in quota dei tombini.

Il progetto definitivo-esecutivo prevede un importo totale di 120mila euro che per il 50% sarà coperto dal bando di Regione Lombardia, il restanti da risorse di bilancio già disponibili. I lavori inizieranno nella prossima primavera con la realizzazione in ordine di via Motta a seguire via Pellizzari e infine via Cremagnani.

“Continua l’attenzione dell’Amministrazione comunale verso gli interventi di messa in sicurezza e attenzione agli aspetti di mobilità e soprattutto di attenzione verso gli utenti deboli, quali pedoni e biciclette, scoraggiando con interventi ben visibili l’eccessiva velocità o la guida pericolosa da parte delle autovetture” – dichiara il Sindaco Francesco Sartini– ” Desidero ringraziare in modo particolare gli uffici della Polizia Locale e dei Lavori Pubblici che, con il loro lavoro congiunto, hanno permesso alla nostra città di ottenere questo finanziamento che si aggiunge alle tante risorse che stiamo investendo in manutenzione e sicurezza e ci permette di innalzare ulteriormente i nostri livelli di sicurezza stradale.”

