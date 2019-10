Vedano, chiuso il punto prelievi Synlab: ecco dove recarsi

Synlab annuncia la chiusura del punto prelievi di Vedano, assicurando ai cittadini di Monza e Brianza la continuità del servizio, grazie alla presenza sul territorio limitrofo di numerosi punti prelievi Synlab.

Da lunedì 30 settembre, i cittadini che ad oggi usufruivano dei servizi attivi presso il punto prelievi Synlab di Vedano, potranno recarsi nei comuni di Biassono e Lissone nei seguenti giorni e orari di apertura:

PUNTO PRELIEVI SYNLAB DI BIASSONO (Via Mazzini, 37)

Orario prelievi: da lunedì a venerdì dalle 7:30 alle 9:30, ritiro referti nei medesimi giorni dalle ore 10:00 alle ore 12:00. A partire da settembre, al fine di garantire ai cittadini un servizio sempre più completo e integrato, il punto prelievi sarà aperto anche il sabato, seguendo i medesimi orari settimanali.

PUNTO PRELIEVI SYNLAB DI LISSONE (Via San Carlo, 2/B)

Orario prelievi: da lunedì a sabato dalle 7:00 alle 9:30, ritiro referti nei medesimi giorni dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

Entrambi i punti prelievi sono convenzionati con il Sistema Sanitario Regionale (SSR Regione Lombardia) e con altri enti privati.

Per maggiori informazioni e per contattare il punto prelievi di Biassono, si prega di chiamare il numero 346 7875889 o di scrivere a biassono.pp@synlab.it; per mettersi in contatto con il punto prelievi di Lissone, si prega di chiamare il numero 039 2458166 o di scrivere a lissone.pp@synlab.it.

