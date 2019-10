Foliage al Parco do Monza, il Consorzio lancia il primo Instagram photo contest

Il foliage del Parco di Monza diventa oggetto di un Instagram photo contest. Per la verità del primo Instgaram photo contest organizzato dal Consorzio di gestione del polmone verde e della reggia sabauda.

Il foliage è uno dei fenomeni naturali più fotografo al mondo e si verifica in corrispondenza dell’autunno, quando le foglie degli alberi, a causa della differente escursione termica esistente fra il giorno e la notte, cambiano colore.

Addio al verde estivo, spazio tinte calde come il giallo o il rosso. Che poi, col passare dei giorni, acquisiscono sempre nuove gradazioni. Questo fenomeno è celebre nella Est Cost americana, nel Meine in modo particolare, ma anche in Italia in alcune regione assume colorazioni suggestive e anche in Trentino, per esempio, ma anche in Veneto, in Piemonte e in Lombardia, dove esistono aree verdi come il Parco di Monza in grado di regalare scorci unici.

Alcuni esempi: il Rondò dei Tulipiferi, la Cattedrale dei Tigli o, per finire, il viale dei Liquidiambar. Proprio per questa peculiarità, il Consorzio di gestione ha deciso di dare via libera a una gara di foto su Instagram.

“Scarpe comode, fotocamera alla mano e tanta voglia di scoprire: non serve altro – hanno spiegato i promotori in un comunicato stampa -. Il foliage incanta ogni anno numerose persone, dall’America al Giappone fino all’Italia, pronte ad assicurarsi un posto in prima fila per ammirare le diverse tonalità della stagione. Per non perdere, ma per conoscere i migliori scorci paesaggistici e storici del compendio Reggia di Monza, l’ente ha pubblicato, sul sito reggiadimonza.it una mappa indicando gli angoli più noti del Parco e dei Giardini Reali per permettere ai fruitori più assidui e non solo di catturare e imprimere in uno scatto la bellezza del foliage”.

Per partecipare basta cliccare sul sito del Consorzio e seguire le istruzioni.

