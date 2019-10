Lissone, tutti contro tutti per i parcheggi a pagamento. Continua la polemica per la “zona rossa”

Non si ferma il braccio di ferro tra amministrazione comunale e cittadini lissonesi per le strisce blu in centro. Dopo numerose polemiche sui social e l’annuncio di una petizione promossa da Fratelli d’Italia, il Comune di Lissone risponde ufficialmente ai cittadini, spiegando i motivi delle nuove tariffe e illustrando tutte le riduzioni create ad hoc per residenti e attività commerciali.

Ma la furia dei lissonesi non sembra placarsi, tanto che le petizioni popolari contro il ‘pass sosta’ adesso sono diventate due: a quella di Fdi si è aggiunta, infatti, una raccolta firme apartitica che punta sul civismo dei cittadini.

«Se intendiamo aderire a una raccolta firme, sottoscriviamo solo petizioni non schierate politicamente o frammenteremo e disperderemo la voce di noi lissonesi – si legge sui social. – Le iniziative partitiche sono solo smaccata propaganda elettorale, da qualsiasi parte vengano. Il civismo e la partecipazione corale prevalga sulla faziosità».

La risposta del comune

Il comune di Lissone ha le idee chiare: strisce blu sì, ma tante agevolazioni per residenti, pendolari e titolari di attività commerciali in centro.

«L’introduzione delle nuove strisce blu – spiega il comune in una nota – deriva dall’applicazione del piano urbano del traffico, approvato dal comune di Lissone allo scopo di garantire a tutti i cittadini e a tutti gli automobilisti la possibilità di fruire degli spazi pubblici adibiti a parcheggi in centro. Per favorire l’utenza sono state previste numerose agevolazioni nel pagamento sosta attraverso abbonamenti, tessere pre-caricate, utilizzo di App dedicate».

Nella nota, viene ribadita inoltre la gratuità nella fascia oraria della pausa pranzo (12.30-15.00) e il parcheggio libero nei giorni festivi (ad eccezione del periodo natalizio). Nessun retro front invece sulla cosiddetta “zona rossa”, l’area più centrale di Lissone esclusa dalle agevolazioni del pass sosta.

Si esprime anche il Codacons

Nel frattempo, sul problema del parcheggio in centro per i residenti a Lissone, si è espresso anche il Codacons, che ha dichiarato lesivo il nuovo regolamento.

Il comunicato stampa, pubblicato mercoledì 16 ottobre, riporta che Codacons Lombardia invierà una diffida al comune, chiedendo un’estensione dei parcheggi dell’area pass anche nella centralissima “zona rossa”.

«A quanto pare avevamo proprio ragione dicendo che, secondo noi, il nuovo regolamento era lesivo per gli abitanti» dichiarano con soddisfazione gli esponenti di Fratelli d’Italia Lissone. «E’ la politica che deve accogliere le istanze dei cittadini, siamo qui per rappresentare loro».

