Monza, auto si inseguono dopo una lite: travolto e ucciso uno dei conducenti

Un uomo è stato investito questa notte in via Adda a Monza. La vittima è stata travolta da un’auto in corsa.

L’incidente intorno alla 1.30. Dalle prime ricostruzioni sembra che due auto si stessero inseguendo a causa di una lite cominciata in viale Sicilia. I due veicoli si sono raggiunti e fermati in via Adda, all’altezza di via Sardegna, dove un terzo veicolo ha investito uno dei due conducenti che si trovava sulla carreggiata, facendogli fare un volo di trenta metri. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Sulla dinamica dell’incidente indagano i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Monza. Sul posto sono intervenuti anche Vigili del Fuoco e Polizia Locale.

(Seguiranno aggiornamenti)

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter