Monza, 84enne alla guida con patente e assicurazione scaduta si perde e finisce in un fossato

Voleva andare a trovare il fratello che abita a Milano. Così dalla Liguria un 84enne si è messo in viaggio con patente scaduta a bordo di una Lancia Ypsilon con l’assicurazione scaduta verso il capoluogo lombardo. Giunto a Monza si è perso e nel cercare di trovare la strada verso Milano ha cercato di fare inversione in viale Sicilia ed è finito in un fossato.

E’ successo lunedì 14 ottobre verso le 21.20 all’altezza del Concessionario Villa.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale che ha provveduto a multare l’uomo e a sequestrare l’auto e a ritirare la patente per via del documento di guida scaduto da sei mesi e dell’assicurazione scaduta da quasi un anno.

I vigili hanno poi rintracciato il fratello dell’anziano a cui, una volta giunti al comando, hanno affidato l’84enne in quanto non era in grado di tornare a casa da solo.

In viale Sicilia sono giunti anche i mezzi del Soccorso Agliata che hanno rimosso l’auto dal fossato.