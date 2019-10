La capolista Monza se ne va: poker ad Arezzo e +4 sulle inseguitrici, ora la Coppa con i nuovi riflettori

Otto gol fatti nel giro di sei giorni. In due partite il Monza ha ricordato tutti la sua forza dopo l’inciampo casalingo con il Siena che non ha intaccato minimamente l’umore e la voglia di vincere della squadra biancorossa. Dopo il poker servito in casa della Juventus U23, D’Errico e compagni sono andati a vincere anche ad Arezzo segnando, anche questa volta, quattro reti e tornando al Brianteo con la porta di Lamanna inviolata per la quinta volta in questa stagione. Tanti segnali positivi per la truppa di Brocchi che è andata a +4 dalla inseguitrici. Non moltissimi i punti dopo quanto mostrato, in questo inizio di stagione, dai brianzoli, ma avere una discreta concorrenza può aiutare a tenere sempre alta la concentrazione.

Ad Arezzo non c’è stata partita: Monza in vantaggio dopo 180 secondi: Finotto effettua un tiro cross ribattuto, Brighenti si trova il pallone sul corpo e appoggia in porta per l’1-0 iniziale. Dopo 10′ arriva il bis di Palazzi (primo centro per lui) su corner calciato alla perfezione da Lepore, segno che in questa squadra anche le seconde linee possono essere protagoniste. Il gol della sicurezza arriva alla mezzora da un’altra ‘new entry’ della classifica marcatori: dopo alcune conclusioni di Finotto e Fossati, è il difensore Sampirisi a portare il Monza sul 3-0. Nel finale di primo tempo gli ospiti chiudono la pratica con la rete di capitan D’Errico, anche lui alla prima rete stagionale. La ripresa è pura accademia con la squadra di Brocchi brava ad addormentare la partita e a gestire le forze in vista della partita di mercoledì. ‘Troppo facile vincere ad Arezzo? Macchè! L’abbiamo interpretata noi nella maniera corretta – le parole di Cristian Brocchi a fine gara – siamo partiti come volevamo e abbiamo indirizzato la partita come volevamo. Non ci siamo accontentati dopo aver fatto il primo, il secondo e il terzo gol. Abbiamo continuato come avevamo fatto ad Alessandria con la Juventus. Lì avevamo subito il gol e abbiamo rischiato, oggi invece i ragazzi sono stati bravi ad interpretare la gara nella maniera corretta, hanno fatto una partita quasi perfetta con la gestione del pallone, anche quando l’Arezzo è stato più aggressivo. Con le nostre qualità e la nostra personalità abbiamo portato a casa altri tre punti importanti. Un segnale positivo? Abbiamo capito – ha concluso il trainer dei brianzoli – come si deve giocare in questa categoria’.

Le buone notizie per il Monza arrivano anche dagli altri campi dove l’Alessandria seconda viene battuta in casa dal Pontedera: biancorossi che tornano in Lombardia con un vantaggio di 4 punti sulle seconde: al secondo posto l’altra brianzola del girone, il Renate, che sarà il prossimo avversario del Monza al Brianteo in Coppa Italia (mercoledì alle 17.30) con il possibile rientro di Nicola Rigoni, uno dei tanti colpi di mercato messo a segno dalla società di Berlusconi la scorsa estate. L’ex centrocampista del Chievo sarà tra i protagonisti di Binario Sport lunedì sera dalle 20.30.

Al Brianteo mercoledì si potranno vedere dal vivo i nuovi riflettori installati all’impianto di viale Stucchi negli scorsi giorni. Per i tifosi della curva, invece, arrivano cattive notizie: 10 ultras della Curva Pieri hanno ricevuto un provvedimento di Daspo nei giorni scorsi dopo gli incidenti in seguito a Vicenza-Monza di Coppa Italia dello scorso anno.

AREZZO-MONZA 0-4 (0-4) Marcatori: 3′ Brighenti (M) 12′ Palazzi (M) 32′ Sampirisi (M) 43′ D’Errico (M) Arezzo (3-5-2): Pissardo; Nolan, Ceccarelli, Baldan (6’st Sereni); Luciani, Foglia, Volpicelli (6’st Caso), Rolando (6’st Tassi), Belloni (23’st Piu); Cutolo, Gori (38’st Zini) All. Di Donato (Daga, Mesina, Sbarzella, Benucci, Raja, Cheddira, Dell’Agnello) Monza (4-3-1-2): Lamanna; Lepore, Scaglia, Bellusci (23’st Marconi), Sampirisi (35’st Negro); Palazzi (13’st Armellino), Fossati, D’Errico; Chiricò; Brighenti (23’st Marchi), Finotto (23’st Gliozzi) All. Brocchi (Sommariva, Anastasio, Galli, Mosti, Iocolano, Rigoni, Franco) Arbitro: Sig. Marchetti di Ostia Lido (Dell’Olio-De Chirico) Note: pomeriggio fresco, terreno in buone condizioni. Spettatori 3mila circa di cui una settantina da Monza. Ammoniti: Volpicelli (A) Palazzi (M) Chiricò M) Sereni (A) Luciani (A). Recupero 0+3.

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter