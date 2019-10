Inseguimento ad “alta tensione” in Valassina: arrestato un 39enne in stato di ebbrezza

Un folle inseguimento in Valassina, a 210 km all’ora, da Monza a Briosco, ha portato all’arresto di un uomo marocchino, di 39 anni. Tutto è iniziato intorno alle 23.10 di lunedì 28 ottobre: in viale Lombardia, all’incrocio con la via Montelungo, una Bmw grigia ha catturato l’attenzione di una volante della Questura di Monza, che ha quindi deciso di fermare il veicolo per alcuni controlli. Non appena gli agenti hanno intimato l’alt, l’uomo alla guida ha iniziato una folle corsa.

Inseguimento al cardiopalma

Il 39enne, come in preda a un raptus, ha iniziato ad accelerare, scartando pericolosamente veicoli su veicoli. Non solo, ha ripetutamente tagliato la strada agli agenti, speronando la loro auto. Una volta imboccata la SS 36 in direzione Lecco, il fuggitivo ha toccato i 210 km all’ora. Dopo 7 minuti di inseguimento ad alta velocità, all’altezza dell’uscita di Briosco/Arosio, la Bmw ha imboccato lo svincolo e, nel tentativo di invertire il senso di marcia, il conducente ha perso il controllo del veicolo.

Nel mentre è stato chiesto anche l’intervento a supporto degli agenti della Polstrada e i Carabinieri.

La caduta e l’arresto

Ridotta l’auto in frantumi, l’uomo ha proseguito la folle corsa a piedi in mezzo ai campi. I poliziotti lo hanno inseguito sparando dei colpi in aria per far desistere il 39enne. Dopo circa settanta metri di fuga a piedi il fuggitivo è caduto rovinosamente a terra, inciampando tra le sterpaglie. Subito è stato bloccato dagli agenti, nonostante i tentativi di liberarsi a suon di calci e pugni.

L’uomo, con numerosi precedenti, è stato arrestato. A bordo dell’auto, intestata a un prestanome residente a Nova Milanese, che risulta proprietario di altri centosei veicoli, sono state rinvenute tracce di stupefacenti, di cui probabilmente il 39enne si è disfatto durante la corsa. Potrebbe essere stata quindi questa la ragione della folle fuga.

L’uomo è stato arrestato e denunciato anche per guida in stato di ebbrezza.

Foto di repertorio MBNews

