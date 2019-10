Speciale Halloween: ecco gli eventi più “spaventosi” in Brianza!

Halloween è ormai alle porte, la notte più mostruosa dell’anno si avvicina. In molte città della Brianza ci si prepara a festeggiare, giovedì 31 ottobre ma anche nei giorni precedenti, tra mostri, streghe, vampiri, lupi mannari e le tradizionali zucche.

Tanti gli eventi e le iniziative dedicate ai più piccoli tra laboratori, letture animate, castelli infestati da fantasmi e l’immancabile dolcetto o scherzetto. Per gli adulti mostruose serate danzanti dove ci si sfiderà per la maschera o il costume più spaventoso, ma soprattutto per la festa più originale.

Ed ecco qualche idea per voi: una selezione di iniziative per non arrivare impreparati alla notte più tenebrosa dell’anno.

MONZA

HALLOWEEN AL PARCO

Torna, domenica 27 ottobre, la corsa da brivido “Halloween walk and run – Una corsa da paura” per runners e famiglie, all’interno del Parco di Monza all’insegna del divertimento e della solidarietà. L’iniziativa, organizzata da Good Morning Brianza, proporrà tre percorsi 5, 10 e 15 km. La quota di partecipazione alla corsa, che comprende accesso libero ai 3 percorsi e ai relativi ristori, omaggi messi a disposizione dagli sponsor (fino a esaurimento) e assicurazione RC, l’intero incasso sarà devoluto ai progetti sociali di Good Morning Brianza per l’infanzia e il lavoro. Il ritrovo è presso Cascina Costa Alta (viale Cristoforo Colombo, 27 – Biassono MB), con partenze dalle 7.30 alle 11. È possibile pre-iscriversi online, nei punti convenzionati, in loco il 27 ottobre. Per maggiori informazioni clicca qui

HALLOWEEN RUN AL PARCO

Giovedì 31 ottobre alle ore 19.00 appuntamento al Parco di Monza con una gara di 5 km in notturna, un gioco per appassionati e non, adatti a grandi e piccini. L’incontro con spiriti misteriosi e magici, immersi in un parco pieno di racconti e strane presenze alla scoperta della storia e delle leggende della città. Halloween party finale. Evento organizzato dalla Fondazione Alessio Tavecchio Onlus.

Per informazioni e iscrizioni: tel. 0299634280, info@alessio.org, www.alessio.org

HALLOWEEN CON COOPERATIVA META

Sabato 26 e giovedì 31 ottobre appuntamento con Halloween nel Parco di Monza (ore 20.30-23; indicato a bambini d’età compresa tra 6 e 13 anni; quota partecipante 15 euro comprensiva di rinfresco) per vivere in prima persona un viaggio tra brividi e misteri legati alla Vigilia d’Ognissanti che, da festa d’origine celtica amata in particolare negli Stati Uniti d’America, è ormai divenuta una tradizione a base di fantasia e travestimenti a tema anche per in Italia.

Domenica 27 ottobre (dalle 10 alle 13) in programma il laboratorio “Maschere da paura” (aperto a tutti, partecipazione gratuita) per la costruzione di maschere e gadget a tema “mostruoso”; mentre in serata appuntamento con il suggestivo “Escape Park – Monza Horror Party” (20.30-23; 13-16 anni; 15 euro) per vivere 90 minuti densi di brividi e colpi di scena.

BRUNCH DI HALLOWEEN A GATTOLANDIA

La notte del Diavolo si avvicina e Gattolandia si prepara ad allestire il Gattoparco come una città americana che osserva la tradizione ed è straripante di mostri, streghe e ragnatele. L’appuntamento è per il 27 ottobre in via Sardegna 73 a Monza per un brunch spaventoso, che avrà inizio alle ore 13.00 e si protrarrà fino all’ora della merenda e oltre. Per maggiori informazioni clicca qui

HALLOWEEN IN CASCINA MULINI ASCIUTTI (7-12 anni)

Mulini stregati e boschi incantati, giovedì 31 ottobre 2019 alle ore 20.30

Il Fantasma della Cascina ha bisogno di aiuto nella notte più paurosa dell’anno. Venite a dargli una mano?

Per ragazze e ragazzi temerari che non temono mille prove, passeggiate notturne, rompicapi ed esperimenti raccapriccianti. Iniziativa organizzata da Creda Onlus.

Per maggiori informazioni clicca qui

HAPPY HALLOWEEN: LABORATORI CREATIVI IN VILLA REALE

Stanchi del solito “dolcetto o scherzetto”? Venerdì 27 ottobre Villa Reale propone un pomeriggio di laboratori creativi e letture, per conoscere il mondo di streghe e folletti che popolano la notte di Halloween, una visione divertente e qualche spunto per condividere e creare, tutto accompagnato da letture proposte dal bookshop di Villa Reale. Prenotazione obbligatoria. Per maggiori informazioni clicca qui

DOLCETTO O SCHERZETTO – TRIANTE IN FESTA

Giovedì 31 ottobre dalle ore 15.00 fino alle 18.00 in programma un dolce pomeriggio di divertimento. Cerca le attività con la locandina a Triante entra e festeggia Halloween.



CESANO MADERNO

LABORATORIO “DOLCETTO O SCHERZETTO”

Palazzo Arese Borromeo – ore 15.30 di sabato 26 ottobre

Per bambini fino ai 9 anni, per creare il cestino di Halloween utilizzando materiali di riciclo. Con prenotazione obbligatoria presso cultura@comune.cesano-maderno.mb.it entro venerdì 25. Ingresso € 5,00.

“HALLOWEEN NEL BOSCO”

Oasi Lipu via don Orione – ore 18.00 di sabato 26 ottobre

Per bambini dai 6 agli 11 anni, con donazione. Prenotazione obbligatoria, posti limitati.

Per maggiori informazioni www.oasicesanomaderno.it

COGLIATE

HALLOWEEN IN BIBLIOTECA

Lettura animata e laboratorio creativo dai 4 ai 10 anni, sabato 26 ottobre dalle ore 15.00 alle ore 16.30 presso la Biblioteca Civica di Cogliate (via Rimembranze 13). Prenotazione obbligatoria, max 20 bambini accompagnati da un adulto. Biblioteca@comune.cogliate.mb.it – 0296460672

LAZZATE

DOLCETTO SCHERZETTO!! – Si festeggia Halloween con un dolce laboratorio e uno spaventoso trucco a tema. Domenica 27 ottobre dalle 15.00 alle 17.00 i partecipanti potranno preparare pipistrelli cake pops racchiusi nella loro confezione. Evento organizzato da – Si festeggia Halloween con un dolce laboratorio e uno spaventoso trucco a tema. Domenica 27 ottobre dalle 15.00 alle 17.00 i partecipanti potranno preparare pipistrelli cake pops racchiusi nella loro confezione. Evento organizzato da Il CasAle di zucchero e farina . Posti limitati, per maggiori informazioni e prenotazioniPer info e prenotazioni 3755153386 o messenger

LIMBIATE

ASPETTANDO HALLOWEEN – Domenica 27 ottobre dalle 10.00 alle 18.00 in programma “Aspettiamo Halloween” in Piazza della Repubblica con mercatino di hobbisty, laboratori a cura di Cartolibreria L’arcobaleno Limbiate, tanta musica e la scelta della maschera, singola, coppia e gruppo più paurosa! Evento organizzato dalla Pro Loco Limbiate

MEDA

HALLOWEEN LA NOTTE DEL GRANDE COCOMERO

Una lunga serata, giovedì 31 ottobre dalle ore 20.30, ricca di musica, folklore, eventi, animazione per bambini, giochi, dj-set, caldarroste al quartiere Polo in piazza Mercato a Meda.

Evento organizzato da Associazione Cittadini Quartiere Polo con il Patrocinio del Comune di Meda, il Comitato ORTI Meda, l’associazione nazionale alpini (gruppo Meda).

BRIOSCO

Il Rossini Art Site di Briosco propone due iniziative da brivido per bambini e famiglie tra fantasmi, scheletri danzanti e laboratori terrificanti. Hai mai trascorso la serata più terrificante dell’anno all’interno di un parco-museo? Giovedì 31 ottobre appuntamento con “Una notte al museo” mentre domenica 3 novembre in calendario l’iniziativa “Danza Macabra” dove i bambini si divertiranno a comporre scheletri danzanti e un po’ irriverenti. Per maggiori informazioni e prenotazione clicca qui

Alle porte della Brianza….

TREZZO SULL’ADDA

HALLOWEEN CASTELLO DI TREZZO

Eventi e percorsi per tutti organizzati dalla Pro Loco al Castello di Trezzo. Gli eventi sono su prenotazione, affrettatevi i posti sono limitati: prenotazioni@prolocotrezzo.com – 3459132210



26 ottobre – Il Pentolone di strega strampalata – Bolle di sapone e magia

Uno spettacolo di bolle in tema Halloween e non solo… Strega Strampalata coinvolgerà i presenti con bolle di ogni tipo che usciranno dal suo vecchio pentolone… un pizzico di magie e una valanga di bolle di sapone da ammirare, da scoppiare e dentro cui entrare. Seguirà una caccia al tesoro per ritrovare il libro perduto di Mago Merlino nel Castello completamente addobbato e arricchito da effetti e atmosfere da brivido.

25/26 ottobre – Visite notturne del Castello – Il Ritorno di Barnabò

Con un Castello completamente illuminato da Candele e reso più suggestivo dalla scenografia Halloween, la semplice visita guidata notturna si trasformerà in una magica avventura, dove i personaggi del Castello prenderanno vita, raccontandovi le leggende e i misteri delle nostre antiche mura.

27 ottobre – A scuola di stregoneria – Spettacolo di Magia e Pozioni

Uno spettacolo di magia in tema Halloween, laboratori e prove da superare… Pozioni, trucchi e magie insieme alla nostra amica Strega. Seguirà una caccia al tesoro per ritrovare il libro perduto di Mago Merlino nel Castello

completamente addobbato e arricchito da effetti e atmosfere da brivido.

31 ottobre – Il castello della paura

Con gruppi da 30 persone ci addentreremo nel buio nella foresta, tramite un passaggio segreto sarete condotti nelle viscere della roccia, proprio nelle sale della tortura del Castello Visconteo, cercheremo di uscirne salvi, tra urla, torture atroci, cadaveri e boia inferociti. Arrivati nel giardino, attraverso il cimitero, dovremo scappare da zombie e psicopatici che cercheranno in tutti i modi di farvi del male. Oltre 30 personaggi faranno rivivere i lati oscuri del nostro Castello. L’avventura da brivido termina in cima alla torre.

La serata è vivamente sconsigliata a bambini con meno di 8 anni e a persone di facilmente suggestionabili.



HALLOWEEN – Serata da non perdere al Live Music Club di Trezzo sull’Adda giovedì 31 ottobre a tema “La notte del giudizio”. Per maggiori informazioni clicca qui

MILANO

Tantissime iniziative e serate organizzate anche nel capoluogo Lombardo. Ecco diversi spunti per voi in alcune discoteche milanesi:

Alcatraz – HALLOWEEN PARTY – DIA DE LOS MUERTOS

Magnolia – HALLOWEEN WITH THE ADDAMS FAMILY

Magazzini Generali – NIGHT OF DEAD – HALLOWEEN PARTY

Club House ’80 – FUNERAL PARTY

Tocqueville 13 Club – JOKER HALLOWEEN PARTY

Old Fashion – HALLOWEEN NIGHT – SCARY STORIES TO TELL IN THE DARK

Just Cavalli – HALLOWEEN – CIRQUE NOI

