Eco Grand Prix a Monza: un evento “green” per sviluppare l’economia locale?

L’ecologia è la tendenza del momento, anche nel settore delle corse automobilistiche. Monza “si accontenterà” del Gran Premio di Formula 1 quando in Europa è già nato l’Eco Grand Prix, evento che vede scendere in pista auto elettriche guidate da piloti non professionisti?

Da Ferrari a Tesla: l’aria che tira

Il mito dell’automobile da corsa italiana sta tutto in un simbolo, quello del cavallino rampante. Ma dal 1939 ad oggi qualcosa è cambiato: la Ferrari continua ad appassionare i tifosi di tutto il mondo ottant’anni dopo la sua creazione, ma le automobili elettriche hanno iniziato a fare il loro ingresso sul mercato e sono destinate a far parte della nostra quotidianità. A guidare la carica dei veicoli ecologici c’è l’americana Tesla: una società produttrice di auto elettriche di lusso, già organizzatrice di eventi sportivi a Monza, quotata in borsa come la casa di Maranello, le cui azioni, tuttavia, valgono più del doppio di quelle della Ferrari. È questo il futuro? Forse. Quel che è certo è che, se oggi comprare le azioni di Tesla è un’opzione da prendere in considerazione per gli investitori interessati alle nuove tecnologie, ospitare un gran premio di auto elettriche all’autodromo di Monza è un’opportunità altrettanto interessante da tenere presente per chi guarda avanti.

Cos’è l’Eco Grand Prix?

L’Eco Grand Prix è un evento nato nel 2018 e comprende gare di diverso tipo, dalle 24 ore alle notturne, che si svolgono durante l’anno in vari Paesi, tra cui l’Austria, la Francia, la Germania, Andorra, l’Ungheria e la Spagna. In pista ad ogni gara scendono auto di marche e modelli diversi, tutte accomunate dal fatto di essere 100% elettriche: Jaguar I-Pace, Kia E-Niro, Tesla Model S, Hyundai Ioniq, Renault Zoe e Oper Ampera-e sono alcune tra le tante. Vince la gara, durante la quale è possibile anche fare una sorta di pit-stop per ricaricare le batterie elettriche, chi riesce a fare il maggior numero di giri nel tempo stabilito. La corsa conclusiva dell’edizione 2019 sarà la 24 ore di Germania, in programma il 29 e 30 novembre, ma il calendario dell’Eco Grand Prix 2020 comincia già a riempirsi. I primi tre eventi in programma l’anno prossimo sono il Schauinsland Hill Challenge (4 e 5 aprile 2020), l’Hockenheimring Cup (5-7 giugno 2020) e la 24 ore d’Austria (18 e 19 giugno 2020).

Eco Grand Prix a Monza, un evento economicamente rilevante?

Da capitale dei motori a sede di un Gran Premio per auto elettriche il passo è breve, o quasi. La storia di Monza, che dal 1950 ospita ogni anno il Gran Premio di Formula 1, suggerisce di guardare al futuro e seguire una tendenza potenzialmente redditizia, quella dell’innovazione ecologica. Non per niente la Regione Lombardia ha annunciato di voler portare a Monza Roborace, il campionato mondiale di auto elettriche senza pilota, e già pensa di fare della città un polo d’innovazione in collaborazione con università, istituzioni e aziende del settore. Sotto il profilo economico, se la redditività del Gran Premio di Formula 1 è evidente, quella di una gara dell’Eco Grand Prix è ancora da confermare. L’ultima edizione del GP di Monza ha registrato 200.000 presenze ed un incasso di 15 milioni di euro, con 145.000 partecipanti a 45 eventi collaterali; possibile che una gara dedicata alle auto elettriche guidate da non professionisti riesca a raggiungere gli stessi risultati? Probabilmente no, o non subito, ma il fatto che alcune città estere abbiano confermato la partecipazione all’edizione 2020 del Gran Premio è già un indicatore della redditività dell’iniziativa.

L’Eco Grand Prix è potenzialmente suscettibile di generare incassi interessanti anche in Italia, favorendo il commercio e il turismo locale e, se Monza si candiderà ad ospitarlo, confermando la città quale centro di eccellenza per le gare automobilistiche. Sentiremo ancora rombare i motori all’autodromo nei prossimi anni?

