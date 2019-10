Dal marmo al missile: oltre 20.000 ingressi a chiusura della mostra

Numeri eccellenti per afflussi, enti coinvolti, laboratori e iniziative che in quasi sei mesi si sono susseguiti nella manica dell’Orangerie.

A raccontarne il successo è il Presidente della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Giuseppe Fontana: “Una mostra che ha rappresentato una nuova esperienza per la nostra Fondazione di Comunità: l’ha fatto da tanti, diversi punti di vista. Accettando l’invito di Fondazione Cariplo di aderire al progetto Open, per la prima volta ci siamo messi in gioco per allestire una mostra di così alto livello: abbiamo utilizzato il linguaggio universale dell’arte, e della bellezza, per diffondere la cultura della filantropia e per rafforzare l’identità della nostra comunità. Abbiamo declinato questo linguaggio il più possibile, così da coinvolgere un pubblico variegato ed eterogeneo. Lo dimostrano i numeri: sono stati oltre 20mila i visitatori in 104 giorni di apertura, che hanno potuto approfittare delle 33 visite guidate gratuite, che hanno partecipato a 24 laboratori e a 25 eventi collaterali. “Dal marmo al missile” ha coinvolto l’intera comunità: 22 enti hanno collaborato alla sua realizzazione e 16 organizzazioni no profit hanno contribuito alla sua riuscita. Non è mancata l’attenzione nei confronti dei più giovani, con il coinvolgimento di 46 studenti del Frisi e del Nanni Valentini in progetti di alternanza scuola lavoro e di 3 studentesse dell’Accademia di Belle Arti di Brera in tirocini curriculari. Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti, perché riuscire a mettere in rete così tante realtà, creando sinergie di così alto livello, è uno dei principi, e degli obiettivi, che anima il lavoro quotidianamente svolto da una Fondazione di Comunità come la nostra”.