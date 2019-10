Sulbiate, incendio stalle del Castello: operazioni di spegnimento ancora in corso

Fiamme a Sulbiate. Un incendio di vaste proporzioni ha rotto l’atmosfera tranquilla del paese nel primo pomeriggio di ieri, martedì 22 ottobre.

A prendere fuoco sono state le stalle del castello di via Filanda. Un incendio ancora dalle cause ignote e su cui sono al lavoro i Carabinieri della Compagnia di Vimercate.

A preoccupare soprattutto i residenti, però, anche la presenza di eternit rilevata sulla copertura delle stalle, per cui il sindaco di Sulbiate, Carla della Torre, che ha seguito le operazioni di spegnimento del rogo al fianco delle forze dell’ordine, aveva diramato un avviso ai cittadini.

Un invito a tenere le finestre chiuse e a evitare di transitare nella zona dell’incendio. In serata però l’Arpa Lombardia è intervenuta con i rilievi sul posto, tranquillizzando l’ambiente e i residenti.

“Arpa Lombardia intervenuta sul luogo ha effettuato verifiche con il PID (per Co, H2S, NH3, idrocarburi) e dosimetro senza rilevare anomalie – recita il comunicato – Il gruppo di supporto specialistico contaminazione atmosferica ha comunicato la non necessità di effettuare campionamenti in quanto trattasi di amianto non in forma floccata e comunque le alte temperature lo vetrificano impedendo la liberazione di fibre.

Pertanto non si ritiene necessaria l’adozione di nessuna particolare precauzione, si consiglia in ogni caso in prossimità dell’incendio, di mantenere le finestre chiuse sino a completamento delle operazioni di spegnimento”.

Sul luogo lavorano senza sosta da ieri i Vigili del Fuoco, che hanno domato il rogo che ha investito le stalle.

All’interno dello spazio sono andati a fuoco anche un trattore ed altri mezzi meccanici. L’aria è ancora satura di fumo nel cortile, e per spegnere ogni residuo servirà tutta la giornata di oggi, mercoledì.

