Il Monza affamatissimo di successi, in Francia in cerca di talenti

Il pareggio interno contro il Renate ha creato qualche piccolo malumore, ma in casa Calcio Monza non si fanno drammi. La squadra ha un ottimo margine sulle inseguitrici: i sette punti tra la capolista e le seconde (sette punti) rappresentano un discreto ‘cuscinetto’ per quando verranno tempi peggiori. Il Monza, insomma, dorme sonni tranquilli. Il primato non è in discussione e sicuramente la Società interverrà sul mercato di gennaio se sarà necessario. Come? Intanto in questi giorni si sta allenando a Monzello l’ex milanista Gabriel Paletta. Sarà lui il primo rinforzo? Difficile, perchè il difensore argentino ha offerte importanti anche dalla serie B, ma il Monza potrebbe fare un tentativo per migliorare il rendimento di un reparto arretrato che è già comunque di altissimo livello.

Il centrocampo dà già ampie garanzie, mentre là davanti qualcosa non è andato come previsto. E’ vero che è paradossale affermare un concetto del genere per una squadra che ha il miglior attacco del girone (22 gol fatti), ma la realtà è che i bomber hanno un ruolino di marcia certamente non eccezionale. Finotto ha fatto 3 gol (la metà di quelli del capocannoniere), Brighenti e Marchi 2, Gliozzi è ancora fermo al palo. Proprio le prestazioni dell’ex Siena sono al centro dell’attenzione: Gliozzi non sta ripetendo l’exploit dello scorso anno in Toscana (17 reti in 33 partite). In Società, è bene dirlo, sono fiduciosi che il rendimento dell’attaccante di proprietà del Sassuolo possa migliorare nelle prossime partite, ma il mercato viene sempre monitorato. Lo scorso week end, secondo quanto appreso da MBNews, il ds Filippo Antonelli Agomeri è andato in Francia alla caccia di nuovi talenti. “Non ci faremo trovare impreparati” ha fatto sapere nei giorni scorsi l’AD Adriano Galliani.

Monza che non si è fatto trovare impreparato anche per quanto riguarda le infrastrutture: inaugurati i campi a Monzello dopo i lavori, al Brianteo, dopo aver rimesso a nuovo lo stadio e messo in funzione gli ascensori, l’ambiziosa proprietà brianzola ha investito anche nell’impianto di illuminazione che ora permette anche degli avveniristici giochi di luce (come si è visto sabato prima della partita con il Renate) per le partite in notturna.

Da domenica poi si penserà al campo: la squadra di Brocchi giocherà a Crema contro la Pergolettese ultima in classifica. Guai a sottovalutare l’avversario per non ridurre il gap con le avversarie e perdere certezze. Mercoledì, infine, ci sarà il turno di Coppa Italia contro la Pro Patria, altro obiettivo di un Monza sempre affamatissimo di successi.

