Brugherio: torna la Festa Patronale tra bancarelle, luna park e animazione

Tre giorni di festa, da sabato 12 a lunedì 14 ottobre, in arrivo a Brugherio in occasione della Festa Patronale dedicata a San Bartolomeo e alla Beata Vergine Maria del Rosario.

Tante le iniziative in programma impreziosite da un tema davvero speciale: la tutela dell’ambiente che ci circonda e che ci garantisce la vita. Non mancherà il luna park nell’area di via Turati per tutto il lungo weekend e le tradizionali bancarelle.

PROGRAMMA

Sabato 12 ottobre

ore 10.30 – Geo-camminata per Brugherio a cura del Nucleo di Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Partenza da Occhiate ed arrivo al Parco Increa

ore 16.00 – Biblioteca, Palazzo Ghirlanda Silva: inaugurazione della mostra Eximiae Devotionis a cura dell’Associazione culturale Kairós;

ore 18.00 – Chiesa San Bartolomeo: Santa Messa con consegna del cero pasquale da parte dell’Amministrazione comunale

Domenica 13 ottobre

– in via Tre Re, produttori e agricoltori locali, prodotti a km 0, hobbisti

– in via Italia nel Cortile della lettura Tina Magni (via Italia): associazioni sportive brugheresi, parete da scalare a cura di CAI, IncontraGiovani con giochi e attività

– in piazza Roma animazioni e giochi a tema Green

– in piazza Cesare Battisti giochi e banchi a tema Green

– in via De Gasperi – da piazza Cesare Battisti a via Galvani – hobbisti

– in via Vittorio Veneto – da piazza Cesare Battisti a Via Galvani – hobbisti

Dalle ore 21.00 – piazza Roma, musica dal palco con “TEO E LE VELINE GRASSE”

Alle ore 22.00 – parco di Villa Fiorita, spettacolo pirotecnico

Lunedì 14 ottobre

Dalle ore 10.00 alle ore 18.00 – piazza Roma, bancarelle hobby e sapori e attività per i più piccoli (laboratori, giochi…)

ore 16.00 – Cinema San Giuseppe (via Italia 76) ore 16 – Per la rassegna “Ciocofilm”: “Pokémon-Detective Pikachu”, film di animazione diretto da Rob Letterman (v. all. Ciocofilm)

Per maggiori informazioni:

Ufficio Attività Economiche Comune di Brugherio 039 2893.347 – att.economiche@comune.brugherio.mb.it

