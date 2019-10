Brianza Classica: a Ornago il concerto “Skies of America”

Prosegue il secondo tempo della sedicesima edizione della rassegna musicale Brianza Classica che domenica 27 ottobre fa tappa a Ornago. Alle ore 17.00 presso l’Auditorium Comunale si esibirà il duo composto da Enrico Di Felice, al flauto traverso, e Riccardo Leone, al pianoforte, entrambi prestigiosi strumentisti provenienti dalla Sardegna.

In programma un concerto dedicato alla Musica del Nord e del Sud America; tra i brani eseguiti, la celebre Rhapsody in Blue di George Gershwin e una Suite tratta da West Side Story di Leonard Bernstein, più alcuni brani del noto compositore argentino Astor Piazzolla quali Ausencias e Escualo.



Programma

GEORGE GERSHWIN: Tre preludi

LEONARD BERNSTEIN: West Side Story Suite (Jet Song; Something’s Coming; Tonight; America Cool; One Hand, One Heart; Somewhere; Mambo)

ASTOR PIAZZOLLA: Ausencias, Escualo

GEORGE GERSHWIN: Rhapsody in Blue

DUO DI FELICE – LEONE

Enrico Di Felice si diploma giovanissimo in flauto con il massimo dei voti e la lode. I suoi maestri sono stati Mario Ancillotti per il flauto moderno e Stephen Preston per il flauto barocco. Vincitore di diversi concorsi nazionali e internazionali, ha suonato da solista nelle più prestigiose sale concertistiche europee. Nel 2014 ha pubblicato per Stradivarius un CD in duo con Riccardo Leone con le opere per flauto e pianoforte di Astor Piazzolla recensito con 5 stelle dalle riviste Amadeus e Musica. Nell’ottobre 2015 ha effettuato la sua prima tournèe in America Latina con concerti in Argentina e Uruguay. Ha inciso più di dieci CD con le principali opere per flauto di Bach, Vivaldi, Albinoni, Telemann, Scarlatti, Monteclair e molti altri. Il suo CD con i concerti per flauto di Pergolesi e Leo ha ottenuto il massimo riconoscimento della prestigiosa rivista discografica francese Diapason e la rivista inglese Early Music Today ha giudicato “astonishing” il CD dedicato alle sonate per flauto di Antonio Vivaldi. È docente di flauto presso il Conservatorio “G. Pierluigi da Palestrina” di Cagliari e di flauto traverso barocco presso il Centro de Estudos de Musica Barroca di Oporto.

Riccardo Leone si è diplomato in pianoforte al Conservatorio di Cagliari, ha studiato direzione d’orchestra, clavicembalo e canto, prima di orientarsi verso la musica da camera e affinare la preparazione con il Trio di Trieste alla Scuola di Musica di Fiesole e all’Accademia Chigiana di Siena. Con il Trio Castello e con l’Ensemble Spaziomusica, a partire dai primi anni Ottanta orienta la propria attività verso il repertorio classico-romantico, eseguendo opere di Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann e Brahms ma anche pagine di musica contemporanea e del Novecento per pianoforte solo e in ensemble. È stato sul podio della Filarmonica della Repubblica di Corea, l’Orchestra Sinfonica di Bacau, l’Orchestra e la Sinfonietta del Teatro Lirico di Cagliari. Collabora come pianista con l’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari dopo anni di collaborazione alle produzioni d’Opera lirica. Svolge una intensa attività concertistica, partecipando a molte manifestazioni in varie parti del mondo (Europa, Asia, America del sud) in qualità di pianista e direttore, sia in formazioni cameristiche che da solista. Insegna musica da camera al Conservatorio di Cagliari.

Il concerto è a ingresso gratuito con prenotazione consigliata sul sito www.brianzaclassica.it

Le prenotazioni si aprono il lunedì e si chiudono il giorno prima del concerto, salvo esaurimento dei posti disponibili: in quest’occasione le prenotazioni online si aprono lunedì 21 ottobre. Sono garantiti posti nelle prime file per i Sostenitori e posti a sedere per i Residenti di Ornago, previa prenotazione telefonica al numero 335 5461501 o via email: info@brianzaclassica.it. Per chiunque è possibile presentarsi il giorno stesso dello spettacolo e usufruire di eventuali posti residui. Tutte le prenotazioni sono garantite fino a 15 minuti dall’orario d’inizio.

Brianza Classica è un progetto di Early Music Italia. Gode del sostegno di Fondazione Cariplo e del patrocinio del Consiglio della Regione Lombardia, della Provincia di Lecco, della Provincia di Monza e Brianza e del Touring Club Italiano. Ha inoltre il sostegno di Banca Popolare di Sondrio, FNP Cisl Pensionati Monza Brianza Lecco, Unione Fiduciaria. Pianoforti Riva è sponsor tecnico.

Per maggiori informazioni sul programma dei concerti, approfondimenti e schede degli artisti: www.brianzaclassica.it

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter