Assolombarda, Carlo Bonomi: “Metodo Milano per rilanciare l’Italia”

Milano, la Lombardia come esempio. Come guida. Ma anche un appello degli imprenditori da Milano alla politica. Sono questi i messaggi che vengono lanciati dal Teatro alla Scala oggi, 3 ottobre, durante l’Assemblea Generale di Assolombarda.

Gli ospiti, il pubblico sono quelli delle grandi occasioni. Presente è il Capo dello Stato, Sergio Mattarella – che è stato accolto con una standing ovation – e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Ma anche il presidente del senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala e anche il sindaco di Monza, Dario Allevi. Al suo fianco l’assessore all’Urbanistica, Martina Sassoli.

Carlo Bonomi, il presidente della Confindustria Milano, Monza e Brianza, Lodi parla di “Metodo Milano”, ovvero “quel modo di fare che unisce in maniera leale e aperta istituzioni, governi locali, impresa, lavoro, terzo settore, università, centri di ricerca, soggetti ed enti della cultura e della società civile. – e ha continuato spiegando – E’ il metodo che ci ha portato a vincere Expo 2015, ad aggiudicarci le Olimpiadi 2026, insieme a Cortina. E che ci vede all’avanguardia d’Italia in filiere come la scienza della vita, nel design, nell’intelligenza artificiale. Il metodo Milano ottiene risultati di eccellenza economica e di forte coesione sociale. Ed è per questo che lanciamo un appello alla società italiana”.

Bonomi affonda il coltello della retorica quando parla del Governo passato: “Quota 100 e reddito di cittadinanza non hanno risolto la povertà in Italia, ma ci hanno restituito ancora stagnazione economica – ha continuato dicendo -. Servono politiche attive del lavoro, non finte flat tax. Chiediamo una legge di bilancio che funzioni, l’appello che rivolgiamo a Conte è uno solo: questa volta stupiteci! L’Italia è ferma. Dobbiamo fare di più per la sostenibilità generazionale, di più per contrastare i morti sul lavoro, di più per la sostenibilità ambientale. ”

Insomma, Bonomi immagina per il domani quella che ha chiamato una “Filiera-futuro” fatta di “lavoro, giovani, donne, tecnologia, e sostenibilità.”

E’ stata la volta del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha prima ringraziato gli imprenditori per quello che fanno. E poi ha parlato della guerra dei dazi che sta mettendo a dura prova il reparto manifatturiero. “Faremo di tutto per limitare i danni. Anche a livello europeo con una prospettiva compensativa. Nonostante ciò l’Italia è solida. La disoccupazione giovanile è in calo netto. L’Italia ha però dei problemi strutturali, che frenano la crescita. Sono diminuiti troppo gli investimenti pubblici. Noi investiremo, anche nelle infrastrutture immateriali oltre che in quelle materiali. Dobbiamo costruire un’Italia che premia le competenze senza lasciare indietro nessuno. Questo è il momento della fiducia e del coraggio. L’Italia può rivitalizzare se stessa e l’Europa”. Poi, Conte ha rassicurato: “Rispetto il carico fiscale, l’obiettivo è diminuirlo.” – e ha ribadito – “Non ci sarà alcuna patrimoniale”.

Dall’altra parte la politica locale. Primo a parlare è il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che ha messo l’accento sul tema dell’autonomia. “L’autonomia deve partire da una riforma degli enti: da cambiare sono le amministrazioni locali che sono troppe”. Sala ha quindi anche lui puntato il dito sull’obiettivo di accrescere la collaborazione tra le forze del territorio.

Un tema ripreso anche dal vice presidente di Regione Lombardia, Fabrizio Sala: “L’esperienza lombarda si pone come esempio positivo. E la Regione sta lavorando seguendo tre grandi linee di indirizzo: attenzione alla semplificazione e digitalizzazione; impegno sul tema della ricerca e innovazione, dove la Lombardia ha un programma strategico triennale, ormai in stato di avanzamento. PMI, università, centri ricerca. Progetti strategici a cui la Regione ha dedicato 70 mln di euro. Tra questi ci sono obiettivi di grande livello e unici. I risultati nei prossimi giorni saranno volano di crescita per tutto il sistema lombardo. Infine, il tema dell’istruzione per favorire il percorso degli studenti verso l’industria innovativa, 4.0″.

Ricordiamo, infine, che l’assemblea generale di Assolombarda si è aperta con un minuto di silenzio per ricordare l’ex presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, deceduto il 2 ottobre all’ospedale San Raffaele di Milano.

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter