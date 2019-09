Ville Aperte, tutto pronto per l’edizione 2019: sei nuovi siti da scoprire

Tutto pronto per la nuova edizione di Ville Aperte. Lunedì mattina, come da tradizione, nella sala consiglio della Provincia di Monza si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’evento giunto quest’anno alla 17esima edizione. I numeri sono quelli di una manifestazione in costante crescita: cinque Province coinvolte, 72 Comuni, 95 partner e oltre 150 siti pubblici e privati da visitare.

Obiettivo per quest’anno è di sfondare le 40 mila visite raggiunte l’anno passato e a questo proposito dovrebbe dare una mano la decisione di Regione Lombardia di inserire la Provincia nel Consorzio di gestione di Parco e Villa Reale affinché venga garantito un coordinamento continuo e costante.

“Parte una nuova edizione di Ville Aperte con conferme e novità che ho il piacere di presentare per la prima volta nel ruolo di presidente della Provincia – ha esordito il neo presidente, Luca Santambrogio -. Conosco molto bene questa manifestazione che hanno dopo anno è cresciuta mostrando non solo ricchezze ma anche quanto questo territorio è capace di fare creando un sistema di promozione culturale e turistica”.

Tutte le indicazione sulla manifestazione, in programma fra il 14 e il 29 settembre, più il weekend supplementare del 5-6 ottobre, sono a disposizione sul sito istituzionale villeaperte.info. Le novità per quanto riguarda i siti visitabili sono sei: i cantieri dei restauri al teatrino di Corte della Reggia, i Giardini Reali, Villa Mirabello, la Biblioteca capitolare del Duomo e la sua Torre Longobarda.

Nuova anche la visita guidata “la città sul Fiume”, con un’attenzione particolare al tema dell’acqua, anche come preziosa risorsa ambientale. A questo proposito fra i partner dell’iniziativa c’è Brianzacque con due laboratori creativi musicali sull’acqua. Gli appuntamenti, così come ha spiegato il presidente Enrico Boerci, andranno in scena fra le più prestigiose ville storiche della Brianza: Villa Reati a Lissone e Mombello a Limbiate.

“Ville Aperte è diventata da tempo la principale manifestazione culturale del nostro territorio – spiega il Sindaco Dario Allevi, Presidente del Consorzio Villa Reale – Accendere i riflettori sui beni monumentali significa mettere in luce il vasto patrimonio di storia, natura e cultura della città che ne segna in modo indelebile l’identità”.

