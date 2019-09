Ville Aperte 2019: 7000 visitatori per il primo weekend di apertura

Sono la Reggia di Monza e il Rossini Arts site a Briosco i beni più visitati nella provincia MB durante il primo weekend di Ville Aperte 2019 rispettivamente con 965 e 242 visitatori. Seguono la Fornace Riva (200) a Briosco e Palazzo Arese Borromeo a Cesano Maderno.

Buona affluenza di bambini per il primo spettacolo nell’ambito della Call for Artist L.E.O e i Bambini, leggere, esprimere, osservare, promossa dalla Provincia di Monza e Brianza per proporre spettacoli e performance artistiche dedicate a “Leonardo, l’acqua e la Brianza”. Hanno partecipato più di 100 bambini tra il laboratorio Le Officine di Leonardo tra arte e scienza a cura dell’ente Artebambini a Vimercate e le letture animate ad alta voce di favole e racconti a cura dell’Associazione Lerbavoglio a Villasanta.

Nel complesso sono 7000 i visitatori che hanno inaugurato l’edizione 2019 di Ville Aperte registrando un dato in linea con la edizione record dello scorso anno. Sono già arrivate 8.300 prenotazioni per le prossime aperture.

Si segnala ancora disponibilità di posti per i Laboratori H20 che si terranno giovedì 19 settembre presso Villa Reati a Lissone e venerdì 20 settembre presso Villa Crivelli Pusterla a Limbiate loc. Mombello. Si tratta di una delle tante novità dell’edizione 2019 in linea con il tema della manifestazione: i laboratori sono promossi da Brianzacque che partecipa per la prima volta proponendo laboratori e attività per i più piccoli…rigorosamente a tema H2O a cura dei chimici del laboratorio di analisi. Esperimenti, divertimento e una performance del cantautore Pier Cortese – Little Pier: i bambini potranno giocare e imparare che l’acqua è la forza che guida la natura.

“Siamo molto soddisfatti dei primi dati raccolti nel weekend, segno che il format di Ville Aperte è conosciuto e continua ad essere apprezzato dal pubblico che partecipa con entusiasmo non solo alle visite guidate ma anche a tutti gli altri eventi proposti – commenta Luca Santambrogio, il Presidente della Provincia MB. – Ci aspettano altri tre weekend intesi e ricchi di proposte: invito tutti ad uscire di casa per vivere questo territorio che nasconde tesori meravigliosi”.