Non accetta la separazione, raggiunge la moglie in vacanza e la violenta

Il loro matrimonio era finito, ma lui non si rassegnava. Così, quando la moglie è andata in vacanza in Sardegna, l’ha raggiunta, per sequestrarla, picchiarla e violentarla.

L’uomo, un 39enne di Verano Brianza, è finito nei guai nei giorni scorsi. Dopo la denuncia della donna, dovrà rispondere di lesioni, sequestro di persona e violenza sessuale.

La violenza si è consumata ad agosto, quando il 39enne ha convinto la donna ad incontrarsi. Ma le sue intenzioni non erano affatto quelle dichiarate, ovvero di voler chiarire, anzi. Ha trascinato la moglie in spiaggia, dove ha abusato di lei.

La donna, 39enne di Giussano, ha denunciato tutto, permettendo l’arresto.

