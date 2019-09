Monza. Nuove prospettive per l’Autrodromo: si punta ai mondiali Roborace con auto a guida autonoma

Un campionato mondiale di veicoli sia con piloti umani sia a guida autonoma, orientati all’Intelligenza Artificiale. Futuro? No, all’Autodromo di Monza potrebbe diventare presto una realtà: una gara all’interno di uno dei circuiti più famosi e antichi al mondo, fondato nel 1922, dove le auto si guidano da sole.

Un progetto – già avviato – volto alla realizzazione di un centro legato allo studio di tutte le tecnologie di guida autonoma e all’lntelligenza Artificiale collegata al mondo dell’auto.

Insomma, la Lombardia punta a diventare protagonista del futuro della Safe Mobility, come testimonia il Tavolo “Smart mobility e intelligenza artificiale” promosso da Regione e pronto a riunirsi per la terza volta nelle prossime settimane.

In particolare sull’Autodromo, la volontà è di valorizzare le sue potenzialità per farlo diventare un laboratorio dove sperimentare tecnologie innovative – anche nell’ottica della possibile accoglienza di Roborace -, e un Hub d’innovazione con il supporto di università, imprese del settore e istituzioni”.

Auto a guida autonoma: ieri solo un’idea, oggi è realtà

L’automatizzazione della mobilità sta trasformando radicalmente il sistema dei trasporti, le abitudini e gli stili di vita delle persone, le necessità infrastrutturali e i tempi delle città: si tratta di una rivoluzione tecnologica dai profondi impatti sociali ed economici. Ora, basta un piccolo sforzo di lungimiranza per immaginarsi come sarà il nostro territorio tra più o meno una decina di anni: secondo alcune stime, entro il 2035 il 75% delle auto che circolano sulle nostre strade sarà a guida autonoma o assistita e i veicoli elettrici nel mondo saliranno da 3 a oltre 100 milioni.

Si prevede anche che da qui al 2025 arrivino a convivere una pluralità di tecnologie: accanto alle tecnologie tradizionali (ICE, circa il 21%) troveremo il 49% di tecnologie ibride, il 20% di elettrico e il 9% di tecnologie emergenti come l’idrogeno. La domanda, come si dice, sorge spontanea: la Lombardia sarà in grado di accogliere un cambiamento del genere? “La Lombardia è uno dei quattro motori dell’Europa, ha un’economia paragonabile a quella di alcuni stati europei – fanno sapere da Regione – la nostra è una realtà dinamica e competitiva, centro della conoscenza in tanti settori, tra cui l’automotive che conta più di mille aziende, ha un fatturato annuo pari a 20miliardi (enorme se si pensa che in tutta Italia il fatturato annuo e pari a 40miliardi, ndr) e ha oltre 50mila dipendenti diretti.”

Quello lombardo rappresenta quindi uno dei principali poli italiani ed europei dell’industria dell’Automotive e non risulta quindi difficile capire le ragioni per cui Bryn Balcombe, Chief Strategy Officer di Roborace, ovvero del campionato mondiale di auto senza pilota con veicoli alimentati elettricamente e a guida autonoma, abbia scelto di partecipare al Tavolo regionale per la Smart Mobility: “È un piacere per me essere qui in Regione Lombardia, una terra con una grande tradizione per il motorsport e con il terzo circuito più antico al mondo – ha commentato – considerando che ci stiamo muovendo in una nuova era in termini di veicoli autonomi e intelligenza artificiale trovo che possa essere molto interessante assistere al ruolo che Regione Lombardia giocherà in questo campo e progettare di portare Roborace anche nell’autodromo di Monza. Uno dei settori più importanti in quest’ambito è proprio la creatività e Milano e la Lombardia ne rappresentano l’apice mondiale”.

Lombardia un Hub di ricerca e innovazione

La nostra Regione storicamente si caratterizza per un’elevata propensione all’innovazione, favorita dalla presenza contestuale di attori pubblici e privati la cui interazione ha spesso condotto alla nascita di idee soluzioni e applicazioni nuove. In quest’ottica la giunta regionale ha approvato la Call “Hub Ricerca e Innovazione”: il bando, con una dotazione finanziaria pari a 70 milioni di euro, è rivolto a Imprese, Organismi di Ricerca e Università con l’obiettivo di promuovere sinergie inedite tra filiera della ricerca, pubblica e privata, e mondo produttivo per favorire lo scambio di competenze dall’una all’altro.

Anche a livello europeo è in corso il confronto sulle future traiettorie di sviluppo – che saranno oggetto di investimenti nell’ambito dei programmi a gestione diretta della Commissione Europea ma anche attraverso i programmi a gestione indiretta. Per il settore della mobilità sostenibile i temi che si stanno delineando sono: trasporto sicuro e protetto – trasporto a zero emissioni – veicoli confortevoli per tutti – Mobility as a Service (MaaS) – consegna porta a porta ad alta velocità.

