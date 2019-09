Go In Up Affari&Sport: domani 6^ tappa Civate – San Pietro al Monte

Finite le vacanze, è il momento ideale per riprendere le buone abitudini e tra quest’ultime non possono mancare gli appuntamenti Go In Up di Affari&Sport. Giovedì 5 settembre come da programma andrà così in scena la sesta tappa.

Go In Up di Affari&Sport, che ha vissuto momenti esaltanti nei mesi scorsi, è un format di gara infrasettimanale in montagna con 8 appuntamenti totali e tutti con finalità benefica. Questa volta grazie all’aiuto dell’Associazione Amici di San Pietro al Monte e l’Asd Nirvana Verde si affronterà un bellissimo percorso che porta al complesso benedettino di S. Pietro al Monte in Civate, uno dei complessi abbaziali più interessanti in Lombardia, meta di notevole interesse storico, artistico, religioso.

L’associazione Amici di San Pietro, nata nel 1975, raccoglie un gruppo di volontari che collaborano alla conservazione del complesso monumentale della basilica di San Pietro al Monte e dell’Oratorio di San Benedetto e all’accoglienza dei visitatori

ISCRIZIONI: Iscrizioni sono ancora aperte sul portale Kronoman e avranno un costo pari a 10 euro online e di 15 euro se effettuate il giorno della gara qualora ci fossero ancora disponibilità. Come per le altre tappe dell’intero circuito, parte del ricavato andrà in beneficienza all’Associazione Oltretutto 97 che aiuta ragazzi disabili che praticano sport.

PROGRAMMA: Ritrovo alle ore 18:30 al Centro sportivo Baselone di Civate per ritiro pettorali e deposito borse. Partenza di entrambe le gare, competitiva e non competitiva alle ore 20:00. La festa finale si terrà al Centro sportivo dove sarà possibile ritirare le borse lasciate in partenza.

PERCORSO: 3,2 km con 410 D+.

Partenza dal campo sportivo Baselone, il primo tratto sarà su asfalto e si inizia con una bella salita per la valle dell’oro abbastanza impegnativa che condurrà attraverso il nuovo tratto sterrato creato dagli Amici dell’Associazione Amici di San Pietro, per poi costeggiare il fiume sino a prendere una mulattiera che sale, prima dolcemente e poi in maniera più sostenuta per poi arrivare nel prato della Bellissima Basilica di S. Pietro… cosa si vuole di più? Si ridiscende per il 3° tempo.

CLASSIFICHE: Alla conclusione delle cinque tappe precedenti rimangono leader indiscussi e mantengono la loro posizione in testa alla classifica i due falchi Lorenzo Beltrami e Paolo Bonanomi della ASD Falchi di Lecco, nella categoria femminile Martina Brambilla della VAM Race regna in classifica e mantiene la seconda posizione Debora Benedetti del Team Pasturo.

LE PROVE: GoInUp Affari&Sport è un circuito di 8 prove notturne che si terranno il giovedì sera alle ore 20.00 a partire dal 16 maggio, dando modo di partecipare a chiunque: a chi ha voglia di mettersi alla prova col cronometro e anche a chi ha voglia di trascorrere una serata in compagnia divertendosi anche nel dopogara.

05/09 – Civate / San Pietro

19/09 – Carenno / Colle di Sogno

10/10 – Premana / Premaniga

Per tutte le info, classifiche e prossime date visitate il sito www.goinupaffariesport.it

AFFARI&SPORT – Affari&Sport, grazie all’impegno, alla dedizione e alla costanza del titolare Michele Cecotti e del suo staff, con i suoi tre punti vendita a Villasanta (MB), Lecco e Ballabio (LC), si è affermato, in questi anni, come punto di riferimento di moltissimi atleti, incentrando la sua attenzione in particolar modo sul running, il triathlon, il trail e la montagna.

INFORMAZIONI – www.affariesport.com

