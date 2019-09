Beccato mentre cede droga, tenta la fuga in Valassina: arrestato

Beccato mentre cedeva della droga, ha tentato la fuga ma è stato fermato dai Carabinieri della Compagnia di Seregno dopo un inseguimento in macchina e a piedi.

È successo a Giussano, dove un uomo di 39 anni, pregiudicato, di nazionalità marocchina è stato arrestato per detenzione e spaccio in flagranza di reato e resistenza a pubblico ufficiale.

Il 39enne è stato visto sabato 31 agosto dai militari della stazione di Giussano in via Furlanelli, cedere qualcosa di sospetto a una persona a bordo di un’auto. Quando il soggetto li ha visti, ha pigiato l’acceleratore della sua Fiat 500, immettendosi lungo la Strada Statale 36, per poi uscire a Verano, dove ha fermato la sua corsa in via Lombardia.

Uscito insieme a un complice dalla macchina, ha tentato di scappare a piedi, ma mentre il complice è riuscito a farla franca, lui è stato bloccato e dopo una colluttazione con un carabiniere è stato arrestato. Addosso aveva 380 euro, probabile provento dell’attività di spaccio. L’arresto è stato convalidato nella mattinata di oggi, lunedì 2 settembre, e lo spacciatore portato in carcere.

Il Carabinieri coinvolto nella colluttazione è dovuto ricorrere alle cure mediche per le contusioni riportate.

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter