Giussano: al Liceo Artistico “A. Modigliani” la Segnalazione Filmagogia 2019

Il Liceo Artistico “Amedeo Modigliani” di Giussano, MB (Classe 4C. Produzione a cura della Prof.ssa Luisa Sorrentino) ha ricevuto la Segnalazione Filmagogia 2019, Per una didattica dei saperi attraverso il racconto audiovisivo, per il corto Domani è già qui… sulle orme del Piccolo Principe.

La consegna del riconoscimento si è tenuta sabato 7 settembre nello spazio della Regione del Veneto all’Hotel Excelsior al Lido di Venezia nei giorni della 76^ Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica.

Gli studenti sono stati premiati della Fondazione Filmagogia, che da cinque anni promuove l’evento, per mano della Presidente Loretta Guerrini Verga, assieme alla Presidente dell’Associazione Art In The Alps, Patrizia Spadafora, e al Presidente veneto di Adsi – Associazione Dimore Storiche Italiane, Giulio Gidoni.

La consegna del premio infatti è stata preceduta dalla presentazione del progetto Bivacco: un intreccio tra arte e documentario che narra il viaggio dal cuore delle Alpi fino alla laguna di Venezia di un vecchio bivacco alpino, di proprietà del famoso alpinista Reinhold Messner (è parte del Messner Mountain Museum) ed intitolato al fratello Günther; all’interno del bivacco, sette opere d’arte ideate per la Biennale Arte. Questa installazione è visibile sull’isola di San Servolo.

