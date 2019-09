Ex ospedale Vimercate, audizione in Regione. PD: “Accordo pieno di incertezze”

«Un accordo frettoloso, che lascia aperti molti interrogativi sia sulla pianificazione che sui contenuti»: così il PD Regionale definisce il progetto relativo all’ex ospedale di Vimercate, a seguito dell’audizione che mercoledì 11 settembre si è tenuta in Regione Lombardia.

L’audizione era stata chiesta a giugno proprio dal PD, per voce del capogruppo Gigi Ponti, che aveva inoltrato una richiesta formale al Presidente della Commissione Regionale Sanità e Politiche sociali, Emanuele Monti, affinché venisse convocata una seduta per conoscere lo stato di fatto in merito all’area dell’ex nosocomio. Successivamente alla richiesta, a luglio è stata annunciata la firma di un accordo tra le parti interessate. E proprio su questo sono stati ascoltati dal sindaco di Vimercate Francesco Sartini e il Direttore Generale dell’Asst Nunzio Del Sorbo.

«Abbiamo chiesto l’audizione per avere risposte certe su un accordo di massima ma non abbiamo trovato certezze né sul percorso del progetto né sui tempi – hanno commentato il Consigliere Regionale Gigi Ponti e il Vicepresidente del Consiglio Carlo Borghetti, entrambi PD – Non ci sono state date certezze nemmeno sulle risorse destinate dalla Regione, né sulla valutazione economica della parte pubblica del progetto né sui contenuti definitivi del futuro Presst».

All’incontro erano presenti anche i consiglieri di opposizione di Vimercate Mariasole Mascia, Mattia Frigerio e Alessandro Cagliani.

«Ad oggi l’unica cosa certa è che prenderà avvio il lotto numero 1, di interesse esclusivamente privato – ha commentato Mascia – Il lotto 2, quello che interessa alla città e sul quale insistono tutti i veri interessi pubblici è rinviato a data da destinarsi. Il fatto che si sia svincolato il lotto 1 di interesse privato e che gli interessi pubblici e i conseguenti oneri gravino tutti sul lotto 2 lascia enormi dubbi sull’appetibilità dell’intervento e, quindi, sulle effettive possibilità che l’area venga venduta in tempi ragionevoli a operatori privati interessati. Il rischio che l’ex ospedale cada in un progressivo degrado è più che reale».

«Ribadiamo che la città ha bisogno di risposte per pianificare un progetto di rilancio del suo ruolo all’interno del contesto territoriale – hanno concluso Ponti e Borghetti – Il Direttore Generale dell’Asst di Vimercate, Del Sorbo, ha promesso di inviare al più presto una relazione dettagliata sul progetto. Speriamo che almeno quella sia esaustiva».

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter