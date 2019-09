Desio: a Villa Tittoni weekend tra story telling e visite guidate

In arrivo a Desio in Villa Cusani Traversi Tittoni due giorni tra storia, cultura e mistero. Sabato 21 settembre saranno in programma visite guidate con story telling tour a lume di lanterna: la storia di un luogo magnifico sarà narrata attraverso il racconto delle vicende che più lo hanno caratterizzato e che ne richiamano l’animo e la bellezza.

Attraverso gli spazi e le Sale della Villa i visitatori assisteranno ad un racconto teatralizzato, in abiti storici, della vita dei protagonisti che hanno fatto la storia di Villa Cusani Traversi Tittoni. I personaggi storici che accompagneranno i visitatori nel tour, li guideranno anche attraverso i sotterranei della Villa e ne racconteranno le vicissitudini e i misteri.

Tre sono i turni previsti, alle ore 19,30, alle ore 21,00 e alle ore 22,30. Il costo del biglietto unico è di €15,00. I biglietti devono essere acquistati on line: clicca qui

Il tour è a cura di Malastrana Eventi Senza Tempo.

Per maggiori informazioni: visite@villatittoni.it – 328.5598716

Il giorno seguente, domenica 22 settembre, spazio all’iniziativa Ville Aperte 2019 in Brianza che poi proseguirà anche il 29 settembre e il 6 ottobre. La visita alla Villa Tittoni porterà i partecipanti alla scoperta di un vero gioiello artistico della Lombardia, attraverso il racconto delle sue trasformazioni architettoniche e delle vicende delle famiglie che vi hanno risieduto.

VISITE DELLE SALE NOBILI: domenica 22 e 29 settembre 2019 sono previste 7 visite dalle ore 09.30 alle ore 16.30, una ogni ora. Domenica 6 ottobre sono previste 4 visite dalle ore 10.30 alle ore 14.30, una ogni ora. La durata è di 50 minuti per visita.

VISITE CON IL LINGUAGGIO DEI SEGNI dedicate a coloro che hanno disabilità sensoriali: domenica 22 settembre alle ore 11.30 e alle ore 14.30.

VISITE DELLE SALE NOBILI, DEI SOTTERRANEI E DEL 1° PIANO: domenica 22 e 29 settembre 2019 sono previste 4 visite con partenza alle ore 10.00, 11.30, 14.30 e 16.00. La durata è di 1 ora e mezza.

Durante i weekend sarà inoltre presente in Villa un’area ristoro e caffetteria per un break e uno spuntino tra una visita e l’altra.

I biglietti dovranno essere acquistati online:

domenica 22 e 29 settembre clicca qui

domenica 6 ottobre clicca qui

Foto apertura archivio MBNews

