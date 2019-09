Concorso: votate la statua dell’Arengario così sarà restaurata

Un concorso online per finanziare il restauro della statua che si nasconde tra le arcate dell’Arengario, uno degli angoli più suggestivi di Monza. Il progetto si chiama «Libera l’arte» ed è promosso da «Sanex – Palmolive» in partnership con «Fondaco Italia».

COME VOTARE

C’è tempo fino a mercoledì 9 ottobre per votare la statua di giovane donna che si trova in Arengario. Si tratta di un’opera settecentesca di autore anonimo, realizzata in arenaria, materiale tenero e usurabile. In «gara» con la statua monzese altre sette opere d’arte in cinque regioni d’Italia (Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana e Lazio). Votare è semplice e veloce: non è necessario registrarsi o fornire alcuna informazione personale. Basta collegarsi con il sito www.liberalarte.org e scegliere la propria opera preferita. Il restauro dell’opera vincitrice, interamente finanziato da «Sanex – Palmolive», sarà completato entro il prossimo mese di gennaio.

IL COMMENTO DEL SINDACO

«Partecipare al concorso e votare per la statua dell’Arengario – dichiara il Sindaco Dario Allevi – significa rinnovare il proprio spirito di appartenenza alla comunità monzese e dare un segnale concreto di attenzione nei confronti del nostro patrimonio storico – artistico. Ma significa anche ottenere le risorse necessarie per finanziare il restauro della statua, liberandola dagli effetti dell’inquinamento e del tempo. Una bella opportunità che non dobbiamo lasciarci sfuggire».

