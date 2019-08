Unione Sportiva Biassono: gare a Cabiate e Casalpusterlengo

L’Unione Sportiva Biassono è pronta per la domenica di gare. Il “7° Memorial Livraghi” di Casalpusterlengo attende gli Juniores brianzoli diretti da Marco Tunesi; la manifestazione organizzata dalla ASD Lorenzo Mola partirà alle 9.00 e si articolerà su di un circuito locale che i concorrenti dovranno ripetere per undici volte prima di tagliare il traguardo.

Gli Allievi saranno di scena a Cabiate nel “Trofeo Bellotti” che muoverà dal centro della città in provincia di Como alle ore 14.00 e si concluderà alle 16.00 circa, dopo 83 chilometri di corsa. Il tecnico Brugali nella gara di domani non avrà a disposizione Filippo Vismara e Riccardo Sacchetti che, come anticipato in un precedente comunicato, saranno impegnati con la Rappresentativa regionale della Lombardia nella prestigiosa Coppa Dino Diddi di Agliana, in provincia di Pistoia.

Intanto, da venerdì, Marco Colombo è impegnato in Svizzera nel “G.P. Ruebiland”. Nella prima frazione della corsa, con indosso la maglia della Lombardia, il monzese ha terminato al 61° posto nel folto del gruppo. Oggi sono in programma due semi tappe: una gara in linea in mattinata e una cronometro nel pomeriggio.

