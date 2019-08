Monza, Cappella espiatoria: lavori di riqualificazione in vista per il 120esimo

Sarà rimessa completamente a nuovo la Cappella Espiatoria di Monza. In vista del 120esimo dell’omicidio di Umberto I, ucciso il 29 luglio del 1900, il monomero voluto da Vittorio Emanuele III, sarà al centro di profondo intervento di ristrutturazione che coinvolgerà l’esedra e il monumento vero e proprio. Conferme in tal senso arrivano dal Polo museale della Lombardia, che conta di far partire o cantieri entro il prossimo inverno. Costo dell’operazione: oltre 150 mila euro.

La cronaca racconta che la sera del 29 luglio di 119 anni fare Umberto uscì da Villa Reale in carrozza per partecipare a un saggio sportivo della Forti e Liberi. Terminata la manifestazione, mentre fendeva due ali di folla in carrozza per tornare alla reggia, il sovrano venne raggiunto da tre proiettili, uno dei quali mortale al cuore. A premere il grilletto fu l’anarchico venuto dall’America, Gaetano Bresci, arrestato subito dopo attentato. Poi, processato nel giro di pochi giorni, condannato all’ergastolo e dieci mesi più tardi morto suicida nel carcere di Ventotene.

La Cappella non è certo paragonabile al Duomo o alla Villa Reale quanto bellezza architettonica. Tuttavia, nonostante il passare degli anni, mantiene intatto un certo alone di fascino e mistero. Più problematiche, invece, sono le sue condizioni. Per quanto riguarda l’esedra sarà effettuato un lavoro di pulizia, sostituzione e stabilizzazione dei ciotoli, mentre per il monumento, sul quale per altro sono già in corso analisi e verifiche, saranno effettuati interventi di consolidamento della base prevenire eventuali infiltrazioni

