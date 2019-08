Lissone MTB, bottino di medaglie alla Valseriana Marathon

Domenica 25 agosto ripresa dell’attività agonistica dopo la pausa estiva con la “Valseriana Marathon” con partenza ed arrivo da Nembro (BG) per complessivi 45 chilometri e 1.950 metri di dislivello (G.P.M. a quota 1.350 metri s.l.m.) e valevole per il circuito Coppa Lombardia MTB.

Il miglior atleta lissonese è stato Mattia Finazzi-Elite Master Sport (<30 anni), 9° assoluto e 1° di categoria. A medaglia sono andati anche Alessio Curnis, 1° categoria Master 2 (35-39 anni) raggiunto sul podio da Marco Villa (2°) e top five (4°) completata da Marco Madaschi. Argento per Stefano Lanzi nei Master 3 (40-44 anni) e stesso metallo per Luca Rovera nei Master 4 (45-49 anni). Decimo posto di Mattia Farina nella categoria agonistica Open.

Prossimo appuntamento da segnare sul calendario domenica 1° settembre in concomitanza con la “Marathon Bike della Brianza” di Casatenovo (LC) dove la società brianzola festeggerà i 30 anni di attività con tutti i propri tesserati e simpatizzanti con un party all’insegna dell’allegria e buonumore.

