Besana. Il sindaco mantiene la promessa: da settembre azzerate le rette del nido

L’aiuto alle famiglie besanesi era in cima alla lista dei punti del suo programma elettorale e, una volta eletto alle amministrative, lo aveva detto: “la prima cosa da fare è attivare la misura dei nidi gratis già da settembre”. Detto,fatto: le rette del nido sono state azzerate. “I meno di tre mesi arrivano i primi risultati per le famiglie”, afferma soddisfatto Emanuele Pozzoli.

Anche Besana entra nell’elenco dei comuni brianzoli

Quest’opportunità a Besana mancava. Erano già oltre 30 i comuni in Brianza ad aver aderito al contributo regionale per azzerare le rette degli asili-nido e, ora, anche le coppie besanesi con figli possono usufruire di questo importante aiuto economico, da non sottovalutare dato che una retta mensile per il nido si aggira tra le 300 e le 500 euro mensili. A partire dal 20 settembre, fino al 20 novembre, le famiglie possono accedere al sito di Regione Lombardia e inserire la propria domanda di contributo. I criteri per aderire ai nidi gratis rimane invariata, dunque: per poter usufruire della misura regionale a sostegno delle famiglie, i genitori devono essere entrambi residenti in Lombardia, devono disporre di un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore ai 20mila euro e, infine, devono essere entrambi lavoratori o disoccupati, a condizione che abbiano sottoscritto un “Patto di Servizio Personalizzato” e siano inseriti in percorsi di politiche attive del lavoro.

