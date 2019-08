U.S. Biassono, gli Allievi pronti per tornare in gara

Hanno passato un periodo in altura a Livigno, ora gli Allievi di U.S. Biassono sono pronti per tornare in gara. Domenica 4 agosto i giovani ciclisti biassonesi saranno al via della Gazzaniga – Onore “32° Trofeo GBC Apprettificio Bosio”. La partenza della prova è prevista da Gazzaniga alle ore 9.00, mentre i corridori sono attesi a Onore, dopo 76,2 chilometri di corsa, per le 10.30 circa. Particolarmente esigente il percorso: dopo alcuni giri iniziali in piano, i corridori dovranno affrontare un tratto in linea e successivamente ripetere per tre volte un circuito caratterizzato dal G.P.M di Fino del Monte, prima di concludere la gara a Onore.

Gli Juniores, dopo aver sfiorato la “top ten” de “Il Lombardia Giovani” con Filippo Colombo (11°) e Giacomo Villa (12°) questa domenica correranno a Castenedolo il “Trofeo Cav. Boldini”, una competizione in cui gli atleti dovranno affrontare per quattordici volte un circuito locale di 8 chilometri. La partenza è prevista alle 14.00 e l’arrivo circa tre ore più tardi.

