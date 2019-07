Edina Begic confermata alla Saugella Monza

Edina Begic sarà una giocatrice della Saugella Monza anche per la stagione 2019/2020. La schiacciatrice bosniaca è pronta a vestire la casacca della prima squadra femminile del Consorzio Vero Volley tra Italia, in Serie A1, ed Europa, nella CEV Cup 2020. L’ultima annata sportiva per Begic non è stata continua come le precedenti complice un problema alla spalla, che ne ha condizionato una continua presenza ma non l’ottimo rendimento. La schiacciatrice numero dieci ha collezionato ottime prestazioni sia nel campionato italiano, dove ha fatto registrare in 28 presenze e 98 set giocati, 221 punti (quarta miglior realizzatrice di squadra), 25 ace e 18 muri tra regular season e Play Off Scudetto, che in Challenge Cup (7 gare, 21 set giocati, 61 punti, 4 ace, 45,7% in attacco e 4 muri vincenti).

CARRIERA IN BREVE

Nata a Tuzla, in Bosnia-Erzegovina, nel 1992, il posto quattro monzese è cresciuto nello ZOK Bratunac, squadra con la quale ha iniziato a giocare a pallavolo nel 2004 e dove è rimasta fino al 2009. Dopo aver disputato la stagione 2009-2010 con la maglia dell’OK Imzit Dobrinja, passa allo ZOK Hercegovac l’anno successivo. Nel 2011 per Begic inizia una nuova importante esperienza: parte alla volta dell’Arkansan, negli Stati Uniti, per frequentare il college di Little Rock. Con la casacca universitaria del Trojans si laurea per tre stagioni consecutive la miglior realizzatrice della Sun Belt Conference, prima divisione dell’NCAA, ottenendo anche il premio come migliore studente-atleta della stagione 2014-2015. Le cinque positive stagioni negli USA, oltre a valerle un posto nella sua nazionale, la fanno notare al Volley Soverato che la chiama per un progetto mirato alla massima categoria. In Calabria la bosniaca si fa valere, oltre che per la sua vena realizzativa anche per le sue grandi doti al servizio e a muro, sfiorando la promozione nella massima serie. Nel 2016-2017 Begic approda alla Saugella Monza, squadra con cui giocherà la sua quarta stagione consecutiva nella massima serie del volley rosa italiano, la seconda in Europa, ed ha vinto la Challenge Cup 2019.

LE DICHIARAZIONI

“Monza è la mia seconda casa – ha dichiarato la schiacciatrice della Saugella Monza, Edina Begic -. Sono felice di rimanere un’altra stagione qui. L’intento è chiaramente quello di dare il mio contributo e cercare di togliermi altre soddisfazioni importanti con questa maglia. Dopo un’ultima annata sportiva ricca di gioie, per me è motivo di orgoglio e un onore rappresentare la Saugella in Italia e in Europa. Che campionato sarà? Difficile dirlo ora. Tutte le squadre si sono rinforzate. Anche noi lo abbiamo fatto, riuscendo a creare un mix importante di giocatrici giovani ed esperte che sanno come si vince. Il roster ha sicuramente tanta qualità, caratteristica importante per ambire ad ottimi risultati. Fisicamente mi sento bene: sto lavorando molto per tornare più in forma di prima e dare il mio contributo”.

“Siamo soddisfatti di avere Edina nella nostra squadra per un’altra stagione – ha commentato il direttore sportivo della Saugella Monza, Claudio Bonati –. È una giocatrice che conosce benissimo la nostra realtà e che nelle stagioni è cresciuta in maniera esponenziale vestendo la nostra maglia. Anche se l’ultima stagione non è riuscita ad avere continuità complice il fastidio alla spalla, siamo certi che in quella che sta per iniziare saprà tornare ad esprimere i livelli di pallavolo che ci ha fatto vedere nelle ultime stagioni e che la collocano tra le giocatrici europee più complete nel suo ruolo”.

