Universiadi 2019, l’Italia maschile cala il tris

Terza vittoria su tre uscite per la nazionale maschile di Gianluca Graziosi, di cui fa parte anche il centrale della Vero Volley Monza Gianluca Galassi, alle Universiadi 2019 in corso di svolgimento in Campania. La selezione azzurra, dopo i successi su Svizzera e Argentina, ha battuto anche il Giappone con un netto 3-0. Per l’Italia si avvicina dunque il passaggio del turno.

Grazie ai tre punti conquistati contro i nipponici, gli azzurri volano in testa alla pool D superando proprio il Giappone, oltre all’Argentina. Con una vittoria nella sfida di stasera (ore 20) contro il Messico, l’Italia si assicurerebbe il passaggio del turno da prima in classifica, che le permetterebbe di sperare in un sorteggio più favorevole in vista dei quarti di finale.

ITALIA-GIAPPONE 3-0 (25-22, 25-19, 25-19)

Italia: Zonca 6, Polo 7, Pinali 18, Raffaelli 8, Galassi 9, Zoppellari, libero: Piccinelli, Milan 1, Romanò. Ne: Salsi, Pierotti. All. Graziosi

Giappone: Kobayashi 1, Higuchi 4, Murayana 2, Miyaura 2, Takanashi 10, Kashimura 4, libero: Ogawa, Katsuoka 2, Kori 2, Umemoto, Eiro. Ne: Arai. All. Matsui

Durata: 28’, 26’, 26’

Italia: 4 a, 12 bs, 9 mv, 19 et

Giappone: 0 a, 10 bs, 3 mv, 24 et

