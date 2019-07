U.S Biassono, Juniores a “Il Lombardia Giovani” di Costa Masnaga

Centocinque chilometri pedalando sulle strade lariane: è questo quello che hanno in programma gli Juniores di U.S Biassono per domenica 28 luglio.

I corridori biassonesi, guidati in ammiraglia da Colombo e Tunesi, parteciperanno a “Il Lombardia Giovani” di Costa Masnaga; la manifestazione sportiva scatterà alle 15.00 dal ciclodromo posto in località Brenno ed impegnerà gli atleti su di un percorso che si dipana tra le provincie di Lecco e Como. Per rendere maggiormente spettacolare la competizione, è previsto il passaggio anche su di una strada bianca.

Reduce da alcune prove di carattere e buoni risultati, la formazione brianzola si presenta a Costa Masnaga potendo contare su di un gruppo unito, in forma e che vuole dare continuità a ciò che ha fatto nelle ultime gare.

