Tav merci in Brianza, interpellanza dei Cinque stelle: “Regione coordini i lavori”

Regione Lombardia sovrintenderà le operazioni sulla Tav Merci, il Movimento Cinque si dichiara soddisfatto. Il capo gruppo grillino in consiglio regionale, Marco Fumagalli, aveva presentato nei giorni scorsa un’interpellanza in aula sulle implicazioni del potenziamento della linea del Gottardo con la Tav per il trasporto ferroviario a Monza e provincia.

Nell’atto si è chiesto alla Giunta regionale se Regione Lombardia intende “svolgere un ruolo di coordinamento” in relazione all’attuazione di questa linea ad alta velocità e quali iniziative intende intraprendere per “minimizzare le potenziali ricadute negative sul territorio”.

Il documento aveva lo scotto di capire quale fosse l’orientamento del Pirellone in relazione a un eventuale ruolo di coordianemento. “A seguito del potenziamento della linea del Gottardo – ha scritto il consigliere -, chiedo a Regione Lombardia se intende svolgere un ruolo di coordinamento fra i vari portatori di interesse per favorire il dialogo e approfondire le implicazioni conseguenti al maggi0r utilizzo delle linee ferroviarie, per monitorare gli effetti, vigilare sulla realizzazione degli interventi di mitigazione e messa in sicurezza e per valutare soluzioni migliorative o alternative mirate a ridurre gli impatti sui cittadini, a combinare da quelle reltive al tunnel ferroviario che attraversa Monza”.

LA REPLICA

In aula è arrivata la risposta dell’assessore alle Infrastrutture, Claudia Maria Terzi. L’Assessore Terzi ha risposto che l’attività di coordinamento non ricade sotto le competenze di Regione Lombardia, ma in occasione degli stati generali della logistica del nord ovest è stato firmato un protocollo di intesa tra la Regione, Il Ministero delle infrastrutture e i trasporti e Reti ferroviarie italiane nel quale si è deciso che prima di qualsiasi programmazione e intervento ci debba essere un confronto con Regione Lombardia per veicolare informazioni corrette e per prendere decisioni, in modo tale che la Regione si faccia portavoce degli enti locali, dei territori e dei cittadini.

“Apprendo con soddisfazione la risposta dell’assessore Terzi che prevede comunque un coinvolgimento di Regione Lombardia circa le problematiche della Tav merci da Monza – ha concluso Fumagalli -. Oltre ad una attività di coordinamento per la tutela della salute e della sicurezza delle città coinvolte ed in primo luogo per la città di Monza. È importante che Regione, pur non avendo la competenza fino a quando non ci sarà l’autonomia, possa farsi carico delle perplessità mostrate e agire di conseguenza.”

