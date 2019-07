Sport Management, 2 medaglie per le sincronette ai Campionati Italiani Esordienti A

Buonissimi risultati, due medaglie, e grandi soddisfazioni per le sincronette delle piscine Sport Management ai Campionati Italiani Esordienti A: in gara a Busto Arsizio, nella piscina Manara, c’erano le atlete delle piscine Sport Management di Monza (per la sezione Lombardia) e quelle di Verona (piscina Santini) e Fumane (per la sezione Veneto). Erano, complessivamente, ben 488 le atlete al via, con le sincronette che hanno letteralmente preso d’assalto l’impianto gestito da Sport Management a Busto Arsizio. Struttura che ancora una volta si è confermato d’altissimo livello anche per eventi così prestigiosi.

SPORT MANAGEMENT VENETO (piscine Verona Santini e Sporting Club Fumane) A livello di risultati è arrivata una bellissima medaglia di bronzo per Caterina Zampieri (Sport Management Veneto), già campionessa italiana primaverile negli esercizi obbligatori, che si è riconfermata atleta d’altissimo livello ottenendo in una gara serratissima il gradino più basso del podio. La ciliegina sulla torta è stata però l’impresa nel Solo: dopo il quarto posto nelle eliminatorie l’atleta veronese è riuscita a risalire fino al secondo posto conquistando così una prestigiosa medaglia d’argento.

Buon risultato ottenuto nella prova Squadra, con le atlete, nella maggior parte dei casi, alla prima esperienza in campo nazionale che hanno ottenuto un 22^ posto su 43 squadre partecipanti ed il 27^ nel libero combinato. Risultati che, sommati agli altri, hanno portato la sezione sincro del Veneto ad essere la 14esima in Italia nella classifica generale.

Alessandra Bisello (coordinatrice tecnici sincro Veneto):“Io e Laura (Caceffo uno dei tecnici del sincro delle piscine Santini e dello Sporting Club Fumane) siamo molto soddisfatte del risultato. Caterina in particolare è un’atleta giovane, ma già molto matura e determinata che sicuramente in futuro ci regalerà altre soddisfazioni.

Questa la pattuglia delle atlete veronesi in gara:Caterina Zampieri, Gaia Marin, Sara Mondo, Elisa Bonuzzi, Anna Poiesi, Carolina Vassanelli, Margherita Ferrante, Alessandra Cassioli, Mia Pasquini, Rebecca corradini, Sofia Reggio e Alice Campedelli.

SPORT MANAGEMENT LOMBARDIA (Piscina Pia Grande di Monza): per la sezione lombarda del nuoto sincronizzato targato Sport Management è arrivato il diciottesimo posto come società. Le sincronette guidate delle allenatrici Elena Celia e Sara Procopio si sono esibite con grazie e determinazione e hanno così potuto raccogliere i frutti di un lavoro meticoloso che le ha fatte crescere e che ha permesso di ottenere buoni risultati. Buona prestazione nella prova di squadra, dove in campo eliminatorie si è raggiunta la tredicesima posizione. Ottima la prestazione di Matilde dal mas che ottiene il 26esimo posto negli esercizi obbligatori e il 19esimo nell’esercizio singolo.

Elena Celia (allenatrice sincro Lombardia):“” Siamo orgogliose delle nostre atlete, alla loro prima esperienza in campo nazionale, e siamo orgogliose dei risultati ottenuti ad un anno dalla nascita del nuovo progetto dedicato al nuoto sincronizzato e attivo presso il Centro Natatorio Pia Grande di Monza. Le ragazze hanno dimostrato energia e tanta voglia di fare, tutto ciò è di buon auspicio per i prossimi anni”.

Questa la pattuglia delle sincronette brianzole in gara:Giulia Pusterla, Anna Cortesini, Matilde Dal Mas, Gaia Toson, Vera Radaelli, Francesca Ceniti, Noemi Monguzzi, Irene Navarro Maiocchi, Azzurra Mancini, Gaia Molteni, Federica Pessina, Alessia Magrì.

