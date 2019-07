Brianza Sacra: a Seregno il concerto del Duo Matteoli Ambrosio

Torna Brianza Sacra, la rassegna nella rassegna musicale Brianza Classica dedicata al repertorio sacro e alla musica antica eseguita nei più suggestivi luoghi di culto della Brianza.

Venerdì 5 luglio alle ore 20,30 presso l’ottocentesca Abbazia di San Benedetto a Seregno, il Duo Matteoli Ambrosio proporrà agli spettatori il concerto Cronaca di un “Banchetto Musicale”.

In occasione della festività del Santo titolare dell’Abbazia, San Benedetto Abate, verranno eseguite musiche antiche e sacre di autori italiani e tedeschi attivi tra Cinquecento e Settecento come Cima, Haendel e Bach. Il programma prevede anche un omaggio alla figura di Adriano Banchieri, monaco benedettino e celebre compositore di fine Cinquecento autore, tra l’altro, del Banchetto Musicale “Il Festino del Giovedì Grasso”. Un’esibizione brillante che spazia da brani sacri, sonate, ciaccone e passacaglie con brani anche molto celebri quali la passacaglia in sol minore per organo di Haendel.

Programma:

GIOVANNI PAOLO CIMA: Sonata Prima dai “Concerti ecclesiastici”

ADRIANO BANCHIERI: Sonata Prima sopra la Romanesca; Canzone alla Francese; Fantasia Settima

GIOVANNI PAOLO CIMA: Sonata seconda dai “Concerti ecclesiastici”

GEORG FRIEDRICH HAENDEL: Passacaglia in sol minore per organo solo; Sonata in Fa maggiore per flauto e basso continuo HWV 369; I. Larghetto; II. Allegro; III. Alla Siciliana; IV. Allegro

JOHANN SEBASTIAN BACH: Sonata in fa maggiore per flauto e organo obbligato (dall’originale BWV 1031); I. Allegro moderato; II. Siciliano; III. Allegro

DUO MATTEOLI AMBROSIO

GIORGIO MATTEOLI

Diplomato in violoncello, flauto dolce e musica da camera presso il conservatorio di S. Cecilia e laureato in lettere a indirizzo storico musicale presso l’Università di Roma. Ha seguito studi composizione, contrappunto e direzione d’orchestra nei conservatori di Milano e Como e si è specializzato nell’esecuzione del repertorio antico, sia col flauto che col violoncello, collaborando con rinomati ensemble e istituzioni concertistiche tenendo recital e concerti anche come direttore d’orchestra in Italia e all’estero. Solista per la colonna sonora della Co-produzione internazionale “La Bibbia” vincitrice dell’Oscar americano “Kable Ace” e autore di articoli musicologici per la rivista di musica antica Orfeo, CD Classic. È attualmente docente di ruolo di flauto dolce e musica d’insieme per strumenti antichi presso il Conservatorio Cherubini di Firenze e Fondatore dell’Ensemble barocco “Festa Rustica”. Ha tenuto masterclass in Italia ed Israele ed è ideatore e direttore artistico di “Brianza Classica”.

LUCA AMBROSIO

Diplomato in pianoforte e in clavicembalo presso l’Istituto Musicale Vincenzo Bellini di Catania, ha completato la sua formazione presso la Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo (CN), e la Schola Cantorum Basiliensis (Svizzera). In qualità di continuista collabora da anni con diversi gruppi specializzati nell’esecuzione su strumenti originali, tra cui Les Elements, la Cantoria di Campitelli, il Bell’Accordo Ensemble e Festa Rustica, con i quali ha registrato dei CD per Brilliant Classics, Amadeus Elite e Tactus. Nel 2013 si è laureato in Musicologia presso l’Università degli Studi di Pavia, e ha conseguito il dottorato di ricerca in Scienze del Testo Letterario e Musicale. Ha partecipato a diversi convegni in Italia e all’estero, pubblicando contributi per Erickson, LIM, Ed. Accademiche Italiane e la Società Italiana di Musicologia; nel 2016 ha vinto il VII Premio Internazionale di Studi Musicologici “F. M. Ruspoli”.



Il concerto è a ingresso gratuito con prenotazione consigliata sul sito www.brianzaclassica.it. Le prenotazioni si aprono il lunedì e si chiudono il giorno prima del concerto, salvo esaurimento dei posti disponibili: in quest’occasione le prenotazioni online si aprono lunedì 01 luglio. Sono garantiti posti nelle prime file per i Sostenitori e posti a sedere per i Residenti di Seregno, previa prenotazione telefonica al numero 335 5461501 o via email: info@brianzaclassica.it. Per chiunque è possibile presentarsi il giorno stesso dello spettacolo e usufruire di eventuali posti residui. Tutte le prenotazioni sono garantite fino a 15 minuti dall’orario d’inizio.

Brianza Classica è un progetto di Early Music Italia. Gode del sostegno di Fondazione Cariplo e del patrocinio del Consiglio della Regione Lombardia, della Provincia di Lecco, della Provincia di Monza e Brianza e del Touring Club Italiano. Ha inoltre il sostegno di Banca Popolare di Sondrio, FNP Cisl Pensionati Monza Brianza Lecco, Unione Fiduciaria. Pianoforti Riva è sponsor tecnico.

Il programma aggiornato dei concerti, gli approfondimenti e le schede degli artisti sono presenti sul sito web www.brianzaclassica.it

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter